      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İngiltere Premier Ligi'nde 17. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 17. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 17. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Man. City, Chelsea, Liverpool ve Man United haftayı galibiyetle kapattı. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 17. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Giriş: 30.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:30
        İngiltere Premier Ligi'nde 17. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
        İngiltere Premier Ligi'nin 17. haftasının final maçında Fulham-Nott. Forest takımları karşı karşıya geldi.

        Fulham, evindeki mücadelede rakibi Nott. Forest'i etkili oyunuyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Fulham puanını 23'e yükseltti.

        Man. City, kendi sahasında ağırladığı West Ham'a karşı üstünlük kurarak 3-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 37 puana ulaştı. Konuk West Ham ise bu mücadaleden eli boş döndü.

        Zor deplasman atmosferinde mücadele eden Man United, rakibi Aston Villa'a karşı 2-1 mağlup olup, puan kaybetti. Bu sonuçla birlikte ev sahibi Aston Villa puanını 36'ya yükseltirken Man United 26 puanda kaldı.

        Liverpool, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Tottenham'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 29'a yükseltti.

        Chelsea, deplasmanda Newcastle Utd. ile oynadığı maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak sahadan 1 puanla ayrıldı; bu sonuçla Chelsea 29 puana ulaşırken Newcastle Utd. ise 23 puana yükseldi.

        Brighton evinde ağırladığı Sunderland ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Brighton 24 puana ulaşırken, Sunderland ise 27 puana yükseldi

        AFC Bournemouth, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Burnley ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.

        Brentford, 17. haftada oynanan mücadelede Wolves'i 2-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Brentford böylece 23 puana yükseldi. Brentford'u ağırlayan Wolves ise 2 puanda kaldı.

        Arsenal, deplasmanda Everton'u 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Leeds Utd evinde konuk ettiği Cry.Palace'yi 4-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 17. Haftanın Sonuçları
        20.12.2025 15:30
        Newcastle United
        2
        Chelsea
        2
        İY(2-0)
        20.12.2025 18:00
        Brighton & Hove Albion
        0
        Sunderland
        0
        İY(0-0)
        20.12.2025 18:00
        Manchester City
        3
        West Ham United
        0
        İY(2-0)
        20.12.2025 18:00
        AFC Bournemouth
        1
        Burnley
        1
        İY(0-0)
        20.12.2025 18:00
        Wolverhampton
        0
        Brentford
        2
        İY(0-0)
        20.12.2025 20:30
        Tottenham Hotspur
        1
        Liverpool
        2
        İY(0-0)
        20.12.2025 23:00
        Everton
        0
        Arsenal
        1
        İY(0-1)
        20.12.2025 23:00
        Leeds United
        4
        Crystal Palace
        1
        İY(2-0)
        21.12.2025 19:30
        Aston Villa
        2
        Manchester United
        1
        İY(1-1)
        22.12.2025 23:00
        Fulham
        1
        Nottingham Forest
        0
        İY(1-0)

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 17. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Arsenal
        		17 12 3 2 39 21
        2
        Manchester City
        		17 12 1 4 37 25
        3
        Aston Villa
        		17 11 3 3 36 9
        4
        Chelsea
        		17 8 5 4 29 12
        5
        Liverpool
        		17 9 2 6 29 3
        6
        Sunderland
        		17 7 6 4 27 2
        7
        Manchester United
        		17 7 5 5 26 3
        8
        Crystal Palace
        		17 7 5 5 26 2
        9
        Brighton & Hove Albion
        		17 6 6 5 24 2
        10
        Everton
        		17 7 3 7 24 -2
        11
        Newcastle United
        		17 6 5 6 23 1
        12
        Brentford
        		17 7 2 8 23 -1
        13
        Fulham
        		17 7 2 8 23 -2
        14
        Tottenham Hotspur
        		17 6 4 7 22 3
        15
        AFC Bournemouth
        		17 5 7 5 22 -3
        16
        Leeds United
        		17 5 4 8 19 -7
        17
        Nottingham Forest
        		17 5 3 9 18 -9
        18
        West Ham United
        		17 3 4 10 13 -16
        19
        Burnley
        		17 3 2 12 11 -15
        20
        Wolverhampton
        		17 0 2 15 2 -28

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 18. Hafta Maçları
        26.12.2025 23:00
        Manchester United
        Newcastle United
        27.12.2025 15:30
        Nottingham Forest
        Manchester City
        27.12.2025 18:00
        Brentford
        AFC Bournemouth
        27.12.2025 18:00
        West Ham United
        Fulham
        27.12.2025 18:00
        Arsenal
        Brighton & Hove Albion
        27.12.2025 18:00
        Burnley
        Everton
        27.12.2025 18:00
        Liverpool
        Wolverhampton
        27.12.2025 20:30
        Chelsea
        Aston Villa
        28.12.2025 17:00
        Sunderland
        Leeds United
        28.12.2025 19:30
        Crystal Palace
        Tottenham Hotspur
        'Öldüren diş çekimi' davasında sanıklara 'indirimli' cezaya tepki: Oğlumun mezarına nasıl gideceğim

        BURSA'da özel bir klinikte sedasyon altında yapılan diş çekimi ve dolgu işlemi sonrası fenalaşan Deniz Sönmez'in (5) hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin davada, diş hekimi Aleyna G. ile anestezi uzmanı Levent O.'ya verilen indirimli hapis cezasına, Sönmez ailesi tepki gösterdi. Baba Aydın Sönmez, "2 yıldır verdiğimiz hukuk mücadelesi hüsranla sonuçlandı. Suçlular, 'Bilinçli taksirle öldürme'den 4'er yıl ceza aldılar. Oğlumun mezarına nasıl gideceğim? Nasıl bir yüzle mezarının başına oturacağım?" dedi. (DHA)

