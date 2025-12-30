İngiltere Premier Ligi'nde 17. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

İngiltere Premier Ligi'nde 17. haftanın sonuçları ve puan durumu
İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 17. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Man. City, Chelsea, Liverpool ve Man United haftayı galibiyetle kapattı. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 17. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...
İngiltere Premier Ligi'nin 17. haftasının final maçında Fulham-Nott. Forest takımları karşı karşıya geldi.
Fulham, evindeki mücadelede rakibi Nott. Forest'i etkili oyunuyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Fulham puanını 23'e yükseltti.
Man. City, kendi sahasında ağırladığı West Ham'a karşı üstünlük kurarak 3-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 37 puana ulaştı. Konuk West Ham ise bu mücadaleden eli boş döndü.
Zor deplasman atmosferinde mücadele eden Man United, rakibi Aston Villa'a karşı 2-1 mağlup olup, puan kaybetti. Bu sonuçla birlikte ev sahibi Aston Villa puanını 36'ya yükseltirken Man United 26 puanda kaldı.
Liverpool, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Tottenham'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 29'a yükseltti.
Chelsea, deplasmanda Newcastle Utd. ile oynadığı maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak sahadan 1 puanla ayrıldı; bu sonuçla Chelsea 29 puana ulaşırken Newcastle Utd. ise 23 puana yükseldi.
Brighton evinde ağırladığı Sunderland ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Brighton 24 puana ulaşırken, Sunderland ise 27 puana yükseldi
AFC Bournemouth, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Burnley ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.
Brentford, 17. haftada oynanan mücadelede Wolves'i 2-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Brentford böylece 23 puana yükseldi. Brentford'u ağırlayan Wolves ise 2 puanda kaldı.
Arsenal, deplasmanda Everton'u 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Leeds Utd evinde konuk ettiği Cry.Palace'yi 4-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.