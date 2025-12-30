İngiltere Premier Ligi'nde 17. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

İngiltere Premier Ligi'nin 17. haftasının final maçında Fulham-Nott. Forest takımları karşı karşıya geldi.

Fulham, evindeki mücadelede rakibi Nott. Forest'i etkili oyunuyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Fulham puanını 23'e yükseltti.

Man. City, kendi sahasında ağırladığı West Ham'a karşı üstünlük kurarak 3-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 37 puana ulaştı. Konuk West Ham ise bu mücadaleden eli boş döndü.

Zor deplasman atmosferinde mücadele eden Man United, rakibi Aston Villa'a karşı 2-1 mağlup olup, puan kaybetti. Bu sonuçla birlikte ev sahibi Aston Villa puanını 36'ya yükseltirken Man United 26 puanda kaldı.

Liverpool, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Tottenham'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 29'a yükseltti.

Chelsea, deplasmanda Newcastle Utd. ile oynadığı maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak sahadan 1 puanla ayrıldı; bu sonuçla Chelsea 29 puana ulaşırken Newcastle Utd. ise 23 puana yükseldi.

Brighton evinde ağırladığı Sunderland ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Brighton 24 puana ulaşırken, Sunderland ise 27 puana yükseldi