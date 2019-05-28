Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecini (Brexit) tamamlayamadığı için Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmak zorunda kalan İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi büyük kayıp yaşadı. Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre seçimin kazananı yüzde 31 oy alan Brexit Partisi oldu.

İHA'nın haberine göre seçimden yalnızca birkaç ay önce kurulan Brexit Partisi, referandum sürecinde ayrılık için kampanya yapan fakat sonra çeşitli bölünmeler yaşayarak oy kaybeden Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nden (UKIP) ayrılanlar tarafından kurulmuştu. Partiye, bir dönem UKIP'i de yöneten Nigel Farage liderlik ediyor.

Farage, İngiltere’nin 31 Ekim'de AB'den ayrılması gerektiğini, bunun gerçekleşmemesi durumunda bu seçimde kendilerine oy veren seçmenlerin genel seçimde de oy vereceğini ve buna hazırlık yaptıklarını söyledi. Farage, Brexit müzakerelerinde kendi partilerinin de yer alması gerektiğini vurguladı.

Seçimde ikinci sırayı ise yüzde 20 oyla, AB yanlısı Liberal Demokratlar aldı.