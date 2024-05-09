İniş yapan uçağın lastiği patladı

Corendon Europe işletmesindeki Boeing-737-800 tipi uçağın burun iniş takımı kırılmış; bunun sonucunda lastiği patlamış ve ön dikmesi zarar almıştır.



Her zaman olduğu gibi olayın ardından ilgili tüm birimlerimiz sahaya inmiş ve teyakkuza geçmiştir.



Çok şükür ki, 184 yolcuda ve 6… pic.twitter.com/BZuDczMaer