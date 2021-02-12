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Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin hemen ardından bireylerin Far-UVC ışık ile virüsten korunan ortamlarda güvende kalması için çalışmalara başlayan Prof. Dr. Ayhan Olcay ve Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak liderliğindeki InnowayRG ekibi'nin Vestel Ar-Ge mühendislerinin desteğiyle yıl sonunda projeyi tamamladığı belirtildi.

Proje kapsamında geliştirilen prototiplerin Londra’da gerçekleştirilen uluslararası PCR Valves e-Course 2020 ve Leipzig’deki LINC2021 kongrelerinde uluslararası otoritelerle paylaşıldığı aktarılırken, dünya literatürüne adını yazdıran çalışmanın ticarileştirme süreçlerinin de kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi.

InnowayRG kurucu ortağı Prof. Dr. Ayhan Olcay, "Initus-V sisteminde, standart UVC ışığından farklı dalga boyunda filtre edilmiş ve insan bulunan ortamda kullanılabilecek Far-UVC denen bir dalga boyu kullanıldı. Bugüne kadar yapılan hayvan çalışmalarında Far-UVC’nin çıplak cilt veya göz üzerinde yan etkisi görülmedi. Geliştirilen Far-UVC özellikli sistem, UVC koruyucu özelliğe sahip tulumlar, ameliyathane örtüleri ve pançolar ile birlikte kullanıldığında ameliyathane, hasta odaları veya diğer riskli alanlarda koronavirüs, bakteri, maya veya spor yayılımını engelleyerek hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının korunmasını sağlayacak” açıklamasında bulundu.

Initus-V çalışma grubunu desteklemekten mutluluk duyduklarını dile getiren Vestel Beyaz Eşya Arge’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turgay Büyük de, "Vestel olarak pandemi sürecinin başından itibaren toplum sağlığı odak noktamız oldu. Bu proje için InnowayRG bizimle irtibat kurduğunda hızla harekete geçtik ve Initus-V çalışma gurubunu kurduk ve 7-8 ay gibi kısa bir sürede tüm çalışmalar tamamladı ve prototipler üretildi. Bu çalışmanın tamamının Türk doktorlar ve mühendisler tarafından yerli kaynaklarla yapılması ayrıca gurur verici” ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Initus-V sistemi için çalışmalar Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği ve Diş Hekimliği Fakültesi ile Medicana Bahçelievler Hastanesi’ndeki tıp doktorları tarafından yürütülüyor.