İnönü Üniversitesi'nde 25 yılda 4 bin 400 karaciğer nakli yapıldı

İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde geçekleştirilen programa; Karaciğer Nakli Enstitüsü’nde başarılı bir ameliyat geçiren eski Yemen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ghaleb Abdullah Mused, Malatya Valisi Seddar Yavuz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, doktorlar ve öğrenciler katıldı.

"BUGÜNLERİ HAYAL EDEMİYORDUK"

25'inci yıl dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, "Bugün, burada yalnızca bir kurumun 25'inci yılını kutlamak için toplanmadık. Bugün yeniden hayata kavuşan binlerce insanın hikayesini kutlamak için buradayız. Bundan 25 yıl önce 6 Mart 2002 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ilk karaciğer nakli ile başlayan yolculuğumuzun itiraf etmek gerekirse, bizi bugünlere taşıyacağını hayal edemiyorduk. Bu yolculuğun bu kadar büyük bir aileye dönüşeceğine belki de hiçbirimiz ön görememiştik. Şimdiye kadar 4 bin 400 kadar karaciğer nakli yaptık. Dünyanın en yüksek hacimli karaciğer nakil merkezlerinden biri olduk" dedi.

"BU BAŞARILARIN HİÇBİRİ TEK KİŞİYE AİT DEĞİL"

Prof. Dr. Sezai Yılmaz, "Binlerce erişkin ve çocuk hastanın hayat bulmasına aracılık ettik. Yüzlerce akademik çalışma ve dünyanın her yerinden gelen akademisyenlere karaciğer nakli eğitimi verdik. Ancak bu başarıların hiçbiri tek bir kişiye ait değildir. Bu başarı ameliyathanede sabahlayan cerrahların, hemşirelerin, anestezi teknisyenler gibi beraber çalıştığımız diğer branşlardaki arkadaşlarımızın, koordinatörlerin, sekreterlerin, teknisyenlerin, temizlik personelinin ve görünmeyen yüzlerce kahramanın ortak eseridir. Bugün, burada olan herkes bu hikayenin bir parçasıdır. Karaciğer nakli bize çok önemli bir gerçeği öğretmiştir. Bir insanın hayatı bazen başka bir insanın fedakarlığı ile yeniden başlayabiliyor. Canlı vericilerimiz ve kadavra bağışçıları bu gerçeğin en güzel örneğidir. Onlar sadece organ vermediler umut, gelecek ve hayat verdiler. Tüm organ donörlerimize ve ailelerine minnetlerimi sunuyorum. Bizler 25 yıl boyunca sadece nakil yapmadık. Bilim ürettik, yeni teknikler geliştirdik, çapraz karaciğer nakli gibi yenilikçi uygulamalarla dünyaya yön verdik. Büyük işler bir kişinin gücü ile değil, aynı hayale inanan insanların omuz omuza vermesi ile başarıdır" diye konuştu.