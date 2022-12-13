'İnovatif davranan rekabette öne çıkacak'

AA

TİM tarafından Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, ikinci gününde devam ediyor.

Bu yıl "İnovasyonun Yeni Yüzyılı" temasıyla 9. kez düzenlenen ve inovasyona yön veren tüm paydaşları bir araya getiren etkinlikte konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye İnovasyon Haftası ile yenilikçi fikir ve projeleri ve o projelere imza atan girişimcileri binlerce ziyaretçiyle buluşturduklarını söyledi.

'İNOVASYONU BİR YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİRMEYİ ARZULUYORUZ'

Etkinlikte, inovasyon alanında farkındalığın artmasına katkı sunduklarını ifade eden Gültepe, "Ülkemize lig atlatacak çalışmalara verilen destek, bizim motivasyonumuzu daha da artırıyor. Biz inovasyonu, bir yaşam biçimi haline getirmeyi arzuluyoruz. Çünkü biliyoruz ki sadece üretmek yetmiyor. İnovasyonla, tasarımla, teknolojiyle, AR-GE’yle, donanımlı insan kaynağımızla ürettiğimize değer katmamız gerekiyor. TİM olarak biz bu bilinç ve sorumlulukla hareket ediyoruz" diye konuştu.

'İNOVATİF DAVRANANLAR REKABETTE BİR ADIM ÖNE ÇIKACAKLAR'

Gültepe, küresel ekonominin, büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, "Yeni dönemde rekabet sadece fiyat odaklı olmayacak. İnovatif davranan ve insan kaynağına daha çok yatırım yapanlar rekabette bir adım öne çıkacak. Bu bakış açısıyla Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına yükseltme vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2022’ye 250 milyar dolarlık ihracat hedefiyle başlamıştık. Bugün bu hedefi yakaladığımız için gururluyuz. Başarı elbette kendiliğinden gelmiyor. Bu başarının ardında büyük bir vizyoner bakış, akıl ve bilim var. TİM olarak biz de inovasyon ekosistemini geliştirmek adına pek çok projeyi bir arada yürütüyoruz. Bu yıl 9’uncusunu düzenlediğimiz Türkiye İnovasyon Haftası, bu çalışmaların başında geliyor" dedi.

İnovaTİM İNOVASYON YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışmada, "Yapay Zekâ ve Gelecek Tahminleme", "Sürdürülebilirlik", "Doğanın Korunması" kategorilerinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden 65 farklı üniversiteden 1.986 öğrencinin oluşturduğu 662 takım yarıştı.

Yarışma, takımların proje üretirken oluşturdukları raporlar ile, problem belirleme, bilimsel araştırma yapma, rakip analizi, hedef kitle analizi, market analizi gerçekleştirme, teknik fizibilite yapma ve prototip oluşturma süreçlerini öğrenmelerini amaçlandı. Takımlar en az 6 ay boyunca projelerini geliştirmek için çalışırken, yarışmaya başlayan 234 takım proje raporunu oluşturdu.

İnovaTİM İnovasyon Yarışması kapsamında, takımlar toplam 6 bin 264 sayfadan oluşan rapor oluşturdu. Takımlar kendi aralarında toplam 1.420’den fazla toplantı gerçekleştirirken, İnovaTİM ekibi ile de 110’dan fazla toplantı gerçekleştirdi.

Toplam 23 projenin finale kaldığı yarışmada, 9 projenin sahibi 25 öğrenci toplam 300 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Ödüller, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TİM Başkanı Gültepe tarafından verildi.