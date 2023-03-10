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İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15,32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,52 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,79, işçilik endeksi yüzde 47,79 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 69,01, işçilik endeksi yüzde 106,95 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 15,58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,49 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,61, işçilik endeksi yüzde 48,48 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 69,87, işçilik endeksi yüzde 107,04 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 14,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,36 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,37, işçilik endeksi yüzde 45,26 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 66,34, işçilik endeksi yüzde 106,63 arttı.