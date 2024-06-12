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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat maliyeti 14 ayın yüzde 71.8 arttı - Emlak Haberleri

        İnşaat maliyetindeki artış 14 ayın zirvesinde

        Nisan ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 71.8, aylık olarak ise yüzde 2.12 yükseldi. Böylece endeksteki yıllık artış Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 10:24 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:33
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        İnşaat maliyetindeki artış 14 ayın zirvesinde
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        TÜİK nisan ayı inşaat maliyet endeksi gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2.12 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 71.80 arttı. Böylece genel inşaat maliyetindeki yıllık artış Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

        Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2.71 yükselirken, işçilik endeksindeki artış yüzde 0.99 oldu. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57.21, işçilik endeksi yüzde 109.73'lik artış kaydetti.

        TÜİK verilerine göre bina inşaatı maliyet endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2.14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70.50 yükseldi. Bina dışı yapılar için ise inşaat maliyet endeksi, aylık yüzde 2.05 arttı, yıllık olarak ise yüzde 76.18 arttı.

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