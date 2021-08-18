Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Emlak
ABONE OL

İnşaat Malzemeleri Üretim Endeksi temmuzda 0,9 puan geriledi

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi temmuz ayı sonuçlarına göre, uzun tatiller ve çalışma gün sayısındaki düşüş, faaliyetleri olumsuz etkilerken, salgındaki dördüncü dalga güven ve beklentileri sınırladı. Ancak tam açılmanın etkisi ve yüksek mevsimin sürmesi dolayısıyla Bileşik Endeks’in önümüzdeki aylarda yeniden artışa geçmesi beklendiği belirtildi. Endeks, temmuz ayında bir önceki aya göre 0,9 puan gerileyerek 78.14 puana indi. Temmuz ayında bir önceki aya göre 2,8 puan düşen Faaliyet Endeksi, buna rağmen 2017 yılı ağustos ayından sonraki en yüksek üçüncü seviyesinde gerçekleşti

İnşaat Malzemeleri Üretim Endeksi temmuzda 0,9 puan geriledi
HABERTURK.COM

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Temmuz 2021 sonuçları açıklandı. İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 0,9 puan düşüşle 78,14 puana geriledi.

Temmuz ayında gerileme yaşandığı belirtilen Bileşik Endeks’te şu bilgiler yer aldı:

Faaliyetler tarafında temmuz ayındaki uzun tatiller ve çalışma gün sayısının azalması olumsuz etki yarattı. Tam açılmaya rağmen salgında yaşanan dördüncü dalga ise güven ve beklentilerde sınırlı da olsa düşüşlere yol açtı. Faaliyet, güven ve beklentilerin birlikte düşüş gösterdiği İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,9 puan geriledi. 78,14 puana inen Bileşik Endeks kademeli artışına ara verdi.

TEMMUZDA TÜM FAALİYET GRUPLARINDA GERİLEME YAŞANDI

Faaliyet Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 2,8 puan düştü. Yüksek mevsim olmasına karşın tüm faaliyet gruplarında önemli düşüşler yaşandı. Buna rağmen Faaliyet Endeksi 2017 yılı ağustos ayından sonraki en yüksek üçüncü seviyesinde gerçekleşti.

Yurt içi satışlar temmuz ayında önemli gerileme gösterdi. İhracat uzun süre sonra aylık olarak geriledi. Üretimde temmuz ayında yüksek bir gerileme gerçekleşti. Üretim Endeksi ölçülmeye başlandığı günden bu yana haziran ayında ulaştığı en yüksek seviyesinden geri geldi. Cirolar temmuz ayında iç satışlar ve ihracattaki gerileme ile düşüş gösterdi.

GÜVEN ENDEKSİ SINIRLI ÖLÇÜDE DÜŞTÜ

Güven Endeksi, temmuz ayında temkinli eğilimini sürdürdü. Temmuz ayı başından itibaren tam açılmaya geçiş, güveni destekledi. Ancak diğer yandan salgında yaşanmaya başlanan dördüncü dalga güveni olumsuz etkiledi. Güven seviyesi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,31 puan düştü. Mayıs ve haziran aylarında temkinli ve sınırlı artış gösteren güven, temmuz ayında bu kez sınırlı bir düşüş gösterdi.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi sınırlı ölçüde düştü. İnşaat sektöründe ve inşaat malzemeleri sanayisinde güven sınırlı ölçüde gerileme gösterdi. Yurt içi pazarlarda da güvende temmuz ayında uzun süre sonra düşüş oldu.

İhracat pazarlarına olan güvende ise artış devam etti. Temmuz ayındaki açılmalar ve yüksek mevsim olmasına rağmen güvende temkinli eğilim devam etti. Salgının dördüncü dalgası ve faaliyetlerdeki düşüşün olumsuz etkilediği Güven Endeksi kırılgan olmayı sürdürüyor.

SALGINDA DÖRDÜNCÜ DALGA BEKLENTİLERİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Beklenti Endeksi yeni yıldaki kesintisiz artışına temmuz ayında ara verdi. Tam açılmaya geçilmesine rağmen salgındaki dördüncü dalga nedeniyle, alınan yurt içi ve yurt dışı siparişlerdeki durağanlaşma beklentileri olumsuz etkiledi.

Faaliyetlerdeki gerileme de temmuz ayında beklentiler üzerinde sınırlayıcı etki yarattı. Beklenti Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,2 puan düştü.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde sınırlı düşüş oldu. Gelecek üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerde uzun süre sonra düşüş yaşandı. Söz konusu döneme ilişkin alınan ihracat siparişleri artışı temmuz ayında yavaşlayarak sürdü. Gelecek üç ayın üretim beklentisi ise temmuz ayında kuvvetli bir artış gösterdi. Üretim beklentileri kuvvetli kalmaya devam etti.

Dördüncü dalganın olumsuz etkilediği beklentilerde, salgındaki gelişmelerin temel belirleyici olmaya devam edeceği öngörülüyor. Sektörde yüksek sezonun devam etmesi dolayısıyla faaliyetlerdeki yeniden artışın beklentileri de desteklemesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kentsel dönüşümde bilanço ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan verileri paylaştı Haberler
EMLAK Kentsel dönüşümde bilanço ortaya çıktı
Mütekabiliyet Yasası ile yabancının konut alımı patladı
EMLAK Yabancıya konut satışında rekor
Konut fiyat endeksi aylık yüzde 2,7 arttı
EMLAK Konut fiyat endeksi haziranda arttı
Ocak-haziran dönemi yapı izin istatistikleri açıklandı
EMLAK Yapı izinleri ilk yarıda arttı
Türkiye'de 7,4 milyon konutun deprem sigortası bulunmuyor
EMLAK 7.4 milyon konutun deprem sigortası yok
Temmuz ayı konut satış istatistikleri açıklandı
EMLAK Konut satışlarında sert düşüş
Haziran ayı inşaat maliyet endeksi açıklandı
EMLAK İnşaat maliyetinde rekor artış
TOKİ 21 ilde 263 arsayı açık artırmayla satacak
EMLAK TOKİ'den 21 ilde 263 arsa satışı
İnşaat malzemeleri ihracatı haziranda 25.86 milyar dolarla zirve yaptı
EMLAK İnşaat malzemeleri ihracatında tarihi zirve
Emlak Konut'tan satış açıklaması
EMLAK Emlak Konut'tan satış açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.