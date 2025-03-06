İnşaat malzemesi sanayi üretimi 2024'te yüzde 1,4 arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu'nun şubat sonuçları açıklandı.

Raporda, inşaat sektörünün 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 8,7 büyüdüğü ve geçen yılın üçüncü çeyrekteki büyümesinin ise yüzde 9,2'den 11,1'e güncellendiği belirtildi.

Sıkılaştırma politikalarının inşaat sektörüne etkisinin sınırlı olduğu aktarılan raporda, deprem bölgesindeki yeniden imar faaliyetleri, yerel seçimler sonrası kentsel dönüşüm ve diğer inşaat faaliyetlerinin destekleyici nitelikte olduğu vurgulandı.

Raporda, inşaat sektörünün son 9 çeyrektir büyüme gösterdiğine dikkat çekildi.

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İnşaat malzemesi sanayi üretimi son çeyrekte yüzde 0,95 arttı

Raporda, inşaat malzemesi sanayi üretiminin geçen yılın ikinci yarısında zayıf kaldığı kaydedildi.

İnşaat malzemesi sanayi üretiminin hem iç hem dış talepteki gelişmelerden etkilendiği belirtilen raporda, geçen yılın genelinde dış talebin durağan kaldığı ve bu nedenle sanayi üretiminin olumsuz etkilendiği vurgulandı.

İç talebin yılın ilk çeyreğine kadar hareketli kaldığı, ikinci çeyrekten itibaren dezenflasyon politikalarının ve sıkı para politikasının etkileri ile yavaşlamaya başladığı raporda paylaşıldı. Yılın üçüncü çeyreğinde küçülen iç talep, dördüncü çeyrekte de zayıf kaldı.

Raporda, 2024'ün üçüncü çeyreğinde çalışma gün sayılarının normalleştiği, siyasetin etkilerinin en aza indiği, sıkı para ve maliye politikaları uygulamasının genişletildiğinin altı çizildi. Bu gelişmelere bağlı olarak, üçüncü çeyrekte iç talep ve malzeme sanayi üretimi üzerinde sıkılaşma politikalarının açık etkilerinin görüldüğüne vurgu yapıldı.

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Geçen yılın üçüncü çeyreğinde inşaat malzemesi sanayi üretiminin yüzde 2,2 azaldığı aktarılan raporda, yılın son çeyreğinde ise inşaat malzemesi sanayi üretiminin yeniden büyümeye geçtiği ancak büyümenin yüzde 0,95 ile sınırlı kaldığı hatırlatıldı.

Geçen yılın son üç ayında ihracat artışı üretimi desteklerken iç talepte de sınırlı bir toparlanma yaşandı.

İnşaat sektörü genel ekonominin üzerinde büyüdü

Raporda, inşaat sektörünün 2024'teki yüzde 9,3 büyümeyle 2023'teki yüzde 7,2'lik büyümenin üzerine çıktığına vurgu yapıldı.