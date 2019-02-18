Elazığ'da 18 yaşındaki Mahmut Jiyan Kaya, hayallerinin peşinden bıkmadan, yorulmadan koştu. Tek hayali, sevdiği kick boks sporunu öğrenmek ve bu alanda şampiyon olmaktı. Önüne çıkan engelleri yılmadan aşan Kaya, şampiyonaya gidecek parayı da antrenman salonuna çevirdiği inşaatlarda kazandı. Sonunda hayalini gerçekleştiren Kaya, 54 kiloda Gençler Kick Boks Türkiye Şampiyonu oldu.

İNŞAATLARDA ÇALIŞTI

Mustafa Uc'un haberine göre, 18 yaşındaki Mahmut Jiyan Kaya, yaşıtlarına örnek olacak bir başarıya imza attı. Tek hayali olan kick boks sporunu öğrenmek için yola çıkan Kaya, önüne çıkan engelleri bir bir aştı. Kick boksta ilerlemek ve başarılı olmak için maddi yönden zorluklar çektiğini anlatan Kaya, bu sıkıntısını inşaatta çalışarak karşılamaya çalıştığını kaydetti. İnşaat işçiliği yaparken hem para kazandığını hem de antrenman yaptığını belirten Kaya, bu sayede hedefine önündeki bütün engelleri aşmayı bildiğini belirtti.

"ANTRENMAN HIRSIYLA ÇALIŞTIM"

Eğitmenlerinin de desteği ile hedefine doğru ilerlediğini belirten Kaya, "Küçükken çok hiperaktiftim. Arkadaşlarım ve ailem bir spora yönelmemi önerdiler. Okuldan bir arkadaşım beni kick boksa yönlendirdi. İskender Arpacı hocamla tanıştım. Hocam bu işte cesaretli olduğumu söyledi. Bu spora devam edersem başarılı olabileceğimi söyledi. Hocamın sözlerinden sonra bir hedefim oldu. Ancak bazı zorluklarla karşılaştım. Hedeflerime koşmak için her zaman bir engel çıktı karşıma. Bu engelleri aşmasını bildim. Özellikle önümdeki en büyük engel olan maddi sorunu aşmak için inşaatta çalıştım. Cam taşıyordum sırtımda. 10'uncu kata koşarak çıkıyordum. Antrenman hırsı vardı içimde. Akşam işten çıktığım vakit salona koşa koşa gidiyordum. Antrenmanımı yapıyordum. Sabah tekrar işe gidiyordum. Zorluklar içinde zoru başardım ve 54 Kiloda Gençler Kick Boks Türkiye şampiyonu oldum. Bunun için mutluyum. Şimdi hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olmak" dedi.

"ÇOCUKLARINIZI SPORA YÖNLENDİRİN"

Anne ve babalara çocuklarını spora yönlendirmelerini tavsiye eden başarılı sporcu Kaya, "Hedefim ileride nasip olursa dünya ve Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Küçük de olsa bir spor salonu açıp öğrenci yetiştirmek istiyorum. Çocukları, gençleri sokakların tehlikelerinden uzaklaştırıp, hedeflerinin olmasını istiyorum. Anne babalara da seslenmek istiyorum; çocuklarınızı sokaktan uzak tutmak için spora yönlendirin. Benim annem ve babam bana çok destek verdi. Ailem bana inanıyordu ve güveniyordu. Şampiyon olacağıma da inanıyordu" şeklinde konuştu.

"BAŞARI SPORCULARA DESTEK OLALIM"

Mahmut Jiyan Kaya'nın antrenörü İskender Arpacı ise, başarılı sporculara destek verilmesini isteyerek, "Ben de elimden geldikçe sporcularımın elinden tutacağım ve hayallerine kavuşmaları için ne gerekiyorsa yapıyorum ve yapacağım. Mahmut Cihan Kaya'yı Avrupa ve dünya şampiyonasına götürmek istiyorum. Bu konuda iş adamlarımızdan destek istiyoruz. Gençlerimize destek olmalarını istiyoruz. Sponsor olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.