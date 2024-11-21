İnşaattan düşen metal parça otomobile ok gibi saplandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde lodos nedeniyle bir inşaattan düşen metal parça, park halindeki otomobilin tavanına saplandı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş: 21.11.2024 - 17:38 Güncelleme: 21.11.2024 - 17:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), 49 il için verdiği "sarı" kodlu uyarının ardından birçok kentte kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor.
Bursa'nın Kestel ilçesinde de lodos nedeniyle bir inşaattan düşen metal parça, park halindeki otomobilin tavanına saplandı.
O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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