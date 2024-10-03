İnsan dilini taklit eden kuşların gizemi: Papağanlar neden konuşur, konuştuklarını anlıyorlar mı?

PAPAĞANLAR VOKAL ÖĞRENCİLERDİR

Papağanlar, vokal öğrenicilerdir; yani sesleri duyar, analiz eder ve bu sesleri taklit ederler. Duke Üniversitesi’nden nörobilimci ve ses öğrenme uzmanı Erich Jarvis’in yürüttüğü araştırmaya göre, papağanlar ses öğrenme yeteneklerini beynindeki özel bir yapıya borçludur. Diğer kuşlarda da bir “şarkı sistemi” bulunurken, papağanlarda bu sistem çift katmanlıdır. Papağanlarda hem içte bir “çekirdek” hem de dışta bir “kabuk” katmanı bulunur. Bu ikili yapı, papağanların taklit yeteneklerini diğer kuşlardan daha ileri seviyeye taşıyan temel faktörlerden biridir.