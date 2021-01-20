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Zihinsel engelli adama iğrenç istismar!

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, insanın kanını donduran bir olay yaşandı. Zihinsel engelli Ü.Y.'ye (40),cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı. Şüphelilerden 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı

İNSAN OLAMAZLAR! Son dakika... Zihinsel engelli adama iğrenç istismar!
Zihinsel engelli adama iğrenç istismar!
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DHA

Kayseri'de, geçen 8 Ocak'ta Sarıoğlan ilçesi Karaözü mahallesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre Y.Ö. (51),E.K. (50) ve S.S. (43),zihinsel engelli 40 yaşındaki Ü.Y. isimli erkeğe cinsel istismarda bulundu.

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre Ü.Y.'nin olayı yakınlarına anlatmasıyla durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olaya ilişkin inceleme başlatan ekipler, Y.Ö., E.K. ve S.S'yi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI, İKİSİ SERBEST

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanırken, Y.Ö. ve S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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