Zihinsel engelli adama iğrenç istismar!

Kayseri'de, geçen 8 Ocak'ta Sarıoğlan ilçesi Karaözü mahallesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre Y.Ö. (51),E.K. (50) ve S.S. (43),zihinsel engelli 40 yaşındaki Ü.Y. isimli erkeğe cinsel istismarda bulundu.
OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
DHA'da yer alan habere göre Ü.Y.'nin olayı yakınlarına anlatmasıyla durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olaya ilişkin inceleme başlatan ekipler, Y.Ö., E.K. ve S.S'yi gözaltına aldı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI, İKİSİ SERBEST
İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanırken, Y.Ö. ve S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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