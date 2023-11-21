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        Haberler Dünya İnsanları uyurken izleyen kasabanın davetsiz misafiri! Kim olduğu çözülemedi

        İnsanları uyurken izleyen kasabanın davetsiz misafiri! Kim olduğu çözülemedi

        ABD'nin bir kasabasında ortaya çıkan bir adam, gece vakti insanları uykusunda seyrediyordu. Bir dönem kasaba halkını korkutan bu ilginç vaka hiçbir zaman çözülemedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:28
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        Bu zamana kadar tarihe çözülemeyen birçok ilginç vaka geçmiştir; bu vakalarda genelde cinayet veya istismar gibi şiddetli suçlara rastlanır. Ancak bu kez çözülemeyen vakalardan birisinde şiddet yok; sadece bir adamın, insanları uyurken izlemesi gibi hayret verici bir olay var. Nasıl mı? En başa dönelim.

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        2005 yılında ABD'nin Maine kıyısında yer alan Cape Elzabeth isimli kasaba ilginç bir suçla uğraşmak zorunda kaldı. Kasabada bir adam ortaya çıktı; gece vakti insanların evine giriyor ve onları uyurken izliyordu. Herhangi bir hırsızlık veya şiddet yoktu.

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        Bazı kurbanlar uyandıklarında adamı tüyler ürpertici bir şekilde kendilerini izlerken bulduklarını bile anlattı ancak adam her seferinde yakalanmadan ve arkasında iz bırakmadan kaçmayı başardı.

        Adamdan geriye kalan tek şey; Cape Polis Departmanı tarafından tahminlerle çizilen bir robot resim oldu.

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        Ona, 'Cape'in davetsiz misafiri' ismi verildi. Bu misafir zamanla kasabanın korkulu rüyası haline geldi ve kasaba kendi içinde bir izleme grubu bile kurdu.

        Cape Polis Departmanı birçok ihbar almasına rağmen davetsiz misafir hiç yakalanamadı ve olaylar kendiliğinden durdu.

        Kaynak: Daily Star

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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