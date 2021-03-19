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Instagram çöktü mü? Instagram ne zaman düzelecek? Facebook ve Instagram'a neden girilemiyor?

Sosyal medyada WhatsApp, Instagram ve Facebook şoku yaşanıyor. Vatandaşlar WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? Sorusu merak edilmeye başlandı. Saat 21.00'dan sonra kullanıcılar Instagram'a ve Facebook'a giriş yapamadı. Instagram, Facebook çöktü mü? Soruları akıllara geldi.

Instagram çöktü mü? Instagram ne zaman düzelecek? Facebook ve Instagram'a neden girilemiyor?

Instagram ve Facebook kullanıcıları akşam saat 21.00'dan sonra erişim sorunu yaşadı. Instagram'a girenler "Akış yenilenemedi" hatası alırkan Facebook kullanıcıları ise siteye giriş yapamadı. Instagram, Facebook çöktü mü? Soruları akıllara geldi.

INSTAGRAM, FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi. Twitter'da birçok kullanıcı "instagram çöktü mü?" Paylaşımı yapıyor. 17 Eylül akşam saat 21.00 itibarıyla sorunlar yaşanmaya başladı. Instagram'a giriş yapılamamaktadır. İnstagram'da geçici bir sorunun olduğu ve bu sorunun dünya genelinde yaşandığı belirtiliyor.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından sorunla ilgili açıklama yaptı.

Sayan, “USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurt dışı kaynaklıdır” dedi.

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