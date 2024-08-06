Instagram'ı yasaklayan ülkeler: İnstagram hangi ülkelerde kapalı, erişim engeli olan ülkeler hangisi?
Türkiye'de 2 Ağustos'tan itibaren Instagram'a giriş sağlanamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) sosyal medya platformu Instagram'a erişim problemi gündemden düşmüyor. Bunun yanı sıra yurt dışında pek çok ülkede Instagram'a yasak geldiği biliniyor. Peki İnstagram hangi ülkelerde kapalı, erişim engeli olan ülkeler hangisi? İşte Instagramı yasaklayan ülkeler listesi
BTK tarafından erişim engeli getirilen Instagram başka hangi ülkelerde kapalı merak ediliyor. Popüler sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli sebebiyle yetkililerden peş peşe açıklama geliyor. Peki İnstagram hangi ülkelerde kapalı, erişim engeli olan ülkeler hangisi?
INSTAGRAM HANGİ ÜLKELERDE KAPALI?
Çin
Kuzey Kore
Rusya
İran
Türkiye
Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Instagram yasağına dair açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu açıklamasında "Taleplerinizi karşıladık" dedikleri an erişimi sağlayacağız. Yasakçı anlaşım içinde değiliz" dedi.
Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;
Ciddi bir aşama kaydettik. Zannediyorum çok uzamadan hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar.
Instagram gerekli kurallara uyduğunda açılacak. "Taleplerinizi karşıladık" dedikleri an erişimi sağlayacağız. Yasakçı yaklaşım içinde değiliz.
Hamas lideri Haniye ile ilgili yapılan taziye paylaşımlarına bile tahammül edilmiyor. Eğer bir engelleme, sansür varsa bu Instagram'ın yaptığıdır.
INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK? BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim yasağının ne zaman kaldırılacağına yönelik açıklama yaptı. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) hangi gerekçelerle erişim engeli kararı aldığını, ilgili sosyal medya kuruluşuna ilettiğini söyleyen Bakan Tunç, "Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye'de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Tunç’un açıklamalarından satır başları şöyle:
Katalog suçlar dediğimiz; çocuk istismarı, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi… Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi BTK’ya verilmiş bir yetki. Burada bu yetkiyi kullanan BTK hangi gerekçelerle bu yayın durdurma kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse soruşturma makamlarının devreye girmesi söz konusu.
BTK’nın gerekçeleri ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edildi. Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok.