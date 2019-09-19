Instagram, paylaşımlarda kilo verme ürünleri ve estetik ameliyat ile ilgili olan paylaşımlara sınırlama getirileceğini duyurdu.

Bazı paylaşımlar 18'in yaşın altındaki gençlerden gizlenirken, "mucizevi" kilo verdiren ürün paylaşımları ise tamamen kaldırılacak.

Kilo verdiren ürünlerin genç nesil üzerindeki etkileri konusunda ciddi endişeler var.

Oyuncu ve vücut pozitifliğini savunan aktivist Jameela Jamil, bu adımın diyet ve detoks ürünleri endüstrisine karşı büyük bir zafer olduğunu söyledi.

PEKİ DEĞİŞİKLİKLER NE?

Gerçekdışı "anında zayıflama" vaatleri yapan paylaşımlar direkt silinecek ve kaldırılacak. 18 yaşın altında olan gençler, ürünü alma veya estetik ameliyatı olma gibi bir düşünceleri olsa dahi diyet ve estetik ameliyatla ilgili bazı paylaşımları göremeyecek.

Yapılan değişiklikler Instagram'ın sahibi olan Facebook'ta da uygulanacak.

Instagram halkla ilişkiler müdürü Emma Collins, "Instagram'ın kullanan herkes için pozitif bir yer olmasını istiyoruz. Burada yapmaya çalıştığımız şey, sosyal medya sonucu oluşan bazı yargıları yıkmaya çalışmak." dedi.

BU KARARA NE SEBEP OLDU?

Diyet ve estetik endüstrisi, gerçekdışı vaatlerle insanların algılarının değişmesine sebep oluyor ve bu konu günümüzde oldukça endişe verici boyutlarda.

Şubat ayında İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS)'nden Stephen Powis, sponsorluk yoluyla ünlüler tarafından paylaşılan hızlı kilo verme ürünlerinin yasaklanması gerektiğini söylemişti. Yapılan paylaşımlardan dolayı, gençlerin ürünleri kullandığını ve daha sonra hızlı sonuç almayınca da sorunun kendilerinde olduklarını düşündüklerini eklemişti. Deneyimledikleri bu durum genç insanlarda hem psikolojik hem de fiziksel problemler yaratıyor.

Oyuncu Jamil, kilo verme ürünlerine ve sağlıksız hayat tarzına karşı "I Weigh" hareketini başlatmıştı.

"Facebook ve Instagram, insanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını korumak için harekete geçiyor. Bu yolda Facebook, Instagram ve bu tarz ürünlerin ne kadar zarar verici olabileceğini inceleyen uzmanlar ile birlikte yürümüş olmaktan onur duydum." dedi.