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Eğer siz de bu güncellemeden haberdarsanız ama nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız bu yazıyı okumalısınız. Instagram müzik özelliği ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi öğrenebilirsiniz. İşte Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl ve nereden yapılır sorusunun detaylı cevabı…

Instagram Müzik Özelliği Nedir?

Aslında 2018 yılından beri Instagram hikayelerine müzik ekleme olayı çoğu ülkede yapılıyordu. Sadece Türkiye’nin de dahil olduğu bazı ülkelere bu sürüm gelmemişti. 2020 yılından itibaren ise bizlerde de artık bu özellik kullanılabilir oldu.

Bu durumda da Instagram müzik özelliği nedir sorusu fazlasıyla ilgi çekmeye başladı.

Instagram müzik özelliği ile eklediğiniz hikayelere istediğiniz müziği seçip koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda kendi önerileri olanlardan da seçebilirsiniz ya da içinizden geçen başka bir müziği de ekleyebilirsiniz.

Bunlara ek olarak hikayelerinize eklediğiniz zaman hangi bölümünün çalmasını istiyorsanız ona göre de ayarlama yapabiliyorsunuz.

Instagram Hikayeye Müzik Ekleme Nasıl Yapılır?

Siz de Instagram müzikli story atmak istiyorsanız ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız işte adım adım müzik ekleme:

- Instagram hesabınıza giriş yapın ve sonrasında hikayeler bölümüne girin.

- Paylaşmak istediğiniz videoyu ya da fotoğrafı seçin.

- Ekranı yukarı kaydırın. Bazı cihazlarda ekranın sağ üst köşesinde etiket ikonu bulunur.

- Etiket yazısına tıklayarak ya da burayı yukarı doğru kaydırarak menüyü açabilirsiniz.

- Bu etiketler içerisinde artık ‘Müzik’ etiketini de göreceksiniz.

- Karşınıza çıkan sayfada popüler olan müzikler olacak.

- Buradan seçim yapabilirsiniz ya da kendi istediğiniz şarkıyı ara bölümünden aratabilirsiniz.

- Şarkıyı ayarladıktan sonra hikayenizde nasıl görünmesini istiyorsanız onun da ayarlamasını yapabiliyorsunuz.

En son halini izleyerek uyumlu olup olmadığına karar verebilirsiniz. Böylece Instagram storye müzik eklemiş olacaksınız. Gördüğünüz üzere oldukça basit bir işlem.

Instagram Müzik Süresi Uzatma

Instagram story’e müzik ekleme özelliği ne yazık ki bazı cihazlarda görünmeyebiliyor. Bu durumda da Instagram müzik özelliği çıkmıyor diye merak edenler oluyor. Ama endişelenmenize gerek yok. Bu durumun yaşanmasının sebebi yüksek ihtimalle uygulamanızın güncel olmamasından kaynaklıyor.

Bu noktada sizlere birkaç ek bilgi daha sunmak istiyoruz. Instagram müzik süreleri normalde 15 saniye ile sınırlıdır fakat isterseniz bunu ayarlayabiliyorsunuz. Peki, Instagram müzik süresi ayarlama işlemleri nasıl oluyor?

- Hikayenize istediğiniz şarkıyı ekleyin.

- Sonrasında en alt kısımda süresini ayarlama bölümü olduğunu göreceksiniz.

- Ona tıklayın ve sonrasında müziğin hangi kısmının ne kadarının çalacağını ayarlayabilirsiniz.

Bu işlemler Instagram hikaye ekleme süresi içerisinde oluyor. Bazı kullanıcılar sürenin 15 saniyeden uzun kalmasını istiyor fakat ne yazık ki 15 saniyeden fazla müzik eklemesi yapılamıyor.

Ayrıca Instagram müzik özelliği galeriye kaydetme işlemi de otomatik olarak gerçekleşiyor. Eğer ayarlarınızı değiştirmediyseniz story olarak paylaştığınız her şey galerinize de otomatik olarak kaydolacaktır. Ama müzikli olanlar o haliyle galeriye kaydolmuyor.

Ama isterseniz cihazınızda ekran kaydı alarak bu paylaşımı saklayabilirsiniz.

İşte bu yazı içerisinde sizler Instagram hikayelerinize müzik eklemeyi nasıl yapacağınızı aktardık. Eğer konuyla ilgili endişeleriniz ve merakınız varsa önemli yerleri okuyarak tekrar üstünden geçebilirsiniz. Bu işlemler sadece birkaç saniyenizi alacak. Bu yüzden işlem yaparken ve paylaşımlarınızı düzenlerken etiket bölümüne girmeyi unutmayın.

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