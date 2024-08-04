INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeliyle 2 Ağustos'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Instagram'ın kapatılma nedenini "katalog suçlar" olarak açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız" ifadelerini kullandı. Böylece, katalog suçlar kapsamında kapatılan Instagram'a yasağın mahkeme kararı zorunluluğunu devreden çıkardığı ve kapalılık halinin re'sen alınan kararla devam ettirileceği düşünülüyor.

Katalog suçlar ise çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk’e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.

META cephesinden ne BTK'nın erişim engelleme kararına ne de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "META'yı uyardık, yanıt alamadık" sözlerine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.