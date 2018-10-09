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Instagram uygunsuz içerikleri bu araçlarla engelleyecek

Instagram fotoğraflarındaki uygunsuz ve rahatsızlık verici içerikler makine öğrenimi teknolojisiyle tespit edilecek. Videolardaki zorbalık içeren yorumlara karşı filtre uygulanacak. Açıklama, şirketin çiçeği burnunda yeni tepe yöneticisi Adam Mosseri'den geldi.

09.10.2018 - 16:52 | Güncelleme:  

Instagram kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger’in geçen ay şirketteki görevlerinden ayrılmasının ardından Instagram’ın başına geçen Adam Mosseri, bugün platrofmun zorbalığa karşı sunduğu yeni araçlarını duyurdu.

Instagram’da zorbalıkla mücadeleyi amaçlayan bu araçlar arasında fotoğraflarda zorbalığı saptamak için yeni bir araç ve canlı videolarda zorbalık içeren yorumlara karşı bir filtre bulunuyor.

Bu kapsamda Intagram'a gelen yenilikler, Facebook bünyesinde faaliyet gösteren Instagram’ın yeni yöneticisi olarak bu ayın başında görevine başlayan Mosseri’nin imzasıyla yayınlanan resmi açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, kullanıcıların halihazırda Instagram’da gördükleri uygunsuz ve rahatsızlık verici içerikleri şikayet ederek platformdan kaldırılmasını sağlayabildiği belirtildi.

VİDEOLARA FİLTRE, KAMERAYA YENİ EFEKT

Siber zorbalıkla mücadele adına daha fazla adım atılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Instagram platformu üzerinde zorbalığı sınırlamak ve nezaketi yaygınlaştırmak adına yeni araçlar sunulduğu belirtildi.

Buna göre siber zorbalığı sınırlamak için Instagram şu yeni araçlarını devreye aldı:

Fotoğraflarda zorbalığı saptama: Instagram artık fotoğraflarda ve açıklamalarında zorbalık barındıran içerikleri saptamak için makine öğrenimi teknolojisi kullanacak ve bu içerikler Topluluk Operasyonları ekibinin değerlendirmesine sunulacak.

Canlı videolarda zorbalık içeren yorumlara karşı filtre: Geçen aylarda akış, keşfet ve profil sekmeleri için sunulan zorbalık içeren yorumlara karşı filtre artık canlı videolarda da uygulanacak.

Yeni kamera efekti: Nezaketi yaygınlaştırmak adına Instagram, siber zorbalığa karşı duran dansçı ve oyuncu Maggie Ziegler iş birliği ile yeni bir kamera efekti de sundu. Maddie Ziegler’ı takip eden kullanıcılar, bu yeni efekti otomatik olarak kamera efektleri arasında görebilecek.

 

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