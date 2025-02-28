İnsülin iğnesi orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken insülin iğnesi kullanmak orucu bozar mı?

Bazı hastalıklara sahip bireylerin oruç tutması kullandıkları ilaçlardan ve sağlık durumları nedeniyle sakıncalı olabilir. Şeker hastalığı da bu tür rahatsızlardan biridir. Şeker hastalığına sahip olan Müslüman bireyler gün içinde kullandıkları insülin ilaçlarının orucu bozup bozmadığını merak eder. Peki konu ile ilgili detaylar neler?

Sağlığı el veren pek çok Müslüman birey oruç ibadetini yerine getirmek istemektedir. Ancak bazı sağlık problemlerine sahip olan bireylerin oruç tutması sakıncalı olabilir. Özellikle şeker hastalığı, hipertansiyon, ülser, kalp ve ruhsal problemler gibi kronik hastalıklara sahip olan bireylerin oruç tutmaları sakıncalı olabilir. Bu nedenle bu tür kronik hastalıklara sahip olan kişilere doktor tarafından aksi söylenmediği süreci tıbbi olarak oruç tutmaları önerilemez. Ancak oruç ibadetini yerine getirmek isteyen şeker hastaları tarafından kullandıkları insülin iğnesinin orucun bozulmasına neden olup olmayacağı merak edilir. Peki insülin iğnesi orucu bozar mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı…

İNSÜLİN İĞNESİ ORUCU BOZAR MI?

Pek çok şeker hastası oruç tutarken insülin iğnesi kullanımının orucu bozup bozmadığını merak eder. Bu nedenle konu ile ilgili din adamlarına sorular sorar ya da diyanet resmî sitesinden bilgi arar. Peki insülin iğnesi orucu bozar mı? Konu ile ilgili tüm detaylar için yazının devamını okuyabilirsiniz…

Konu ile ilgili olarak Din İşleri Yüksek Kurulu resmî sitesinde yer alan “Şeker hastalarının uyguladıkları insülin iğnesi orucu bozar mı?” sorusunun yanıtı şu şekilde verilmiştir;

“İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22.09.2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.

Diğer yandan ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan’da oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.”