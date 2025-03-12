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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Inter: 2 - Feyenoord: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Hakan attı, Inter çeyrek finalde!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Inter sahasında Feyenoord'la karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan İtalyan ekibi, bu maçtan da 2-1 galibiyetle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 01:06 Güncelleme: 12.03.2025 - 01:06
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        Hakan attı, Inter çeyrek finalde!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Inter, sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Hollanda'daki ilk maçı 2-0'lık skorla kazanan Inter, Guiseppe Meazza'daki maçta da 2-1'lik skorla galip geldi.

        Inter, 8. dakikada Marcus Thuram ile öne geçti. Feyenoord, 42. dakikada Jakub Moder'in penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-1 ile gitti.

        HAKAN'IN GECESİ

        Inter, 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle birlikte maçı 2-1 kazandı. Hakan, bu maçtaki golüyle birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinde 10+ gol atan ve asist yapan ilk Türk futbolcu oldu.

        Inter'de ikinci golü atan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 61. dakikada oyundan çıktı.

        İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Inter, sahasındaki 2-1'lik galibiyet sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

        Inter, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

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