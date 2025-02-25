Inter-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası'nda çeyrek final heyecanı!
İtalya Kupası'nda heyecan çeyrek final maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Inter, sahasında Lazio'yu ağırlıyor. Ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen Inter, Lazio engelini geçip İtalya Kupası'nda yarı final biletini kapmak istiyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Lazio karşısında forma giyip giymeyeceği futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Inter-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Inter-Lazio canlı izle ekranı ve maç saati...
Inter-Lazio maçı için nefesler tutuldu. Giuseppe Meazza Stadyumu'ndan oynanacak karşılaşma öncesinde, Inter-Lazio mücadelesinin tarihi ve maç saati sporseverlerin gündemindeki yerini aldı. Avrupa Ligi'ni zirvede tamamlayan Lazio, Inter karşısında galip gelerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Peki, "Inter-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte Inter-Lazio maçı canlı izle ekranı ve muhtemel 11'ler...
INTER-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Inter-Lazio maçı 25 Şubat Salı bu akşam saat 23:00'te başlayacak. Kritik mücadelede Michael Fabbri düdük çalacak.
INTER-LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak.
HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Lazio karşısında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Inter Milan
J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco; L. Martinez, Taremi
Lazio
Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Noslin