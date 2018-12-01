Galatasaray'ın 18 yaşındaki oyuncusu Ozan Kabak, sürekli yükselişte olan performansıyla ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasına girerken Avrupa takımlarının da ilgisini çekmeye devam ediyor.

Inter, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynanan Lokomotiv Moskova maçında ayakta kalan tek isim olan Ozan'ı yakından takip etti.

Sabah'ın haberine göre; İtalyan devi, 2 Aralık Pazar akşamı oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde de Ozan'ı yakından izleyerek notlarını alacak. Atletico Madrid ve Manchester City gibi takımların da Ozan'ı listesine aldıkları basında yer almıştı.

18 yaşındaki stoper bu sezon 12 kez sarı kırmızılı formayla sahada yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ