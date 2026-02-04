Inter -Torino maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?
Inter İtalya Kupası çeyrek final mücadelesinde Torino'yu ağırlıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma öncesinde, Inter -Torino maçının saati ve mücadelenin canlı olarak yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Napoli karşısında sakatlanarak 87. dakikada oyundan alınan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun karşılaşmada forma giyip giymeyeceği ise bir diğer merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "Inter -Torino maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte muhtemel 11'ler...
Inter -Torino maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da yoluna dolu dizgin devam eden Inter, Torino karşısında galip gelip kupada iddiasını sürdürmek istiyor. Torino ise rakibini saf dışı bırakıp adını yarı finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Inter -Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte Inter -Torino maçı canlı izle ekranı...
INTER - TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Inter – Torino maçı 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak.
INTER - TORİNO MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?
Napoli karşısında sakatlanarak 87. dakikada oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu'nun karşılaşmada forma giyip giymeceği maç saatinde belli olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Martinez; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito
Torino: Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Prati, Obrador; Adams, Kulenovic.