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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İnternet alışverişlerinde "güçlü ürün güvenliği" dönemi yarın başlıyor - İş-Yaşam Haberleri

        İnternet alışverişlerinde "güçlü ürün güvenliği" dönemi yarın başlıyor

        İnternetten yapılan alışverişlerde şeffaflık ve ürün güvenliğini sağlayacak "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" yarın yürürlüğe girecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:00
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        İnternet alışverişlerinde "güçlü ürün güvenliği" dönemi yarın başlıyor
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        Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'nin 30 Ekim 2024 tarihli sayısında yayımlanan yönetmeliğin 5 aylık geçiş sürecinin ardından yarın yürürlüğe gireceği bildirildi.

        Açıklamada, yönetmeliğin, internetten yapılan alışverişlerde şeffaflık ve ürün güvenliğini sağlarken tüketicilerin haklarını da korumayı amaçladığı, hem vatandaşlar hem de ürün satan firmalar için önemli yenilikler getireceği aktarıldı.

        Yönetmeliğin piyasaya arz edilen ürünlerin daha güvenli ve mevzuata uygun olmasını temin ettiği belirtilen açıklamada, "Bu yönetmelikle tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşması kolaylaşacak, internet, mobil uygulamalar, televizyon ve radyo gibi araçlar üzerinden yapılan alışveriş süreci daha şeffaf ve kolay denetlenebilir hale gelecek." ifadeleri kullanıldı.

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        "Satıcılar, ürün bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunacak"

        Açıklamada, yönetmeliğe ilişkin detaylara yer verilerek, şu bilgiler aktarıldı:

        "Yönetmelik uyarınca satıcılar, ürünlerine ilişkin güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunmakla yükümlü olacak. İlanlarda üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğine dair detaylar yer alacak. Böylece tüketiciler, satın almadan önce ürün hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilecek. Bu sayede vatandaşlarımız internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyecek, gerekli işaretleri taşıdığını görebilecektir."

        Sanal pazar yerlerinin, ürünlere dair güvenlik bilgilerini sistemlerinde bulunduracağı vurgulanan açıklamada, uygun olmayan ürünler tespit edildiğinde, bu ürünlere ait ilanların 24 saat içinde yayından kaldırılacağı ve bu sayede vatandaşlara standardına uygun ve daha güvenli alışveriş ortamı sunulacağı bildirildi.

        Açıklamada, söz konusu pazar yerlerinin ürün güvenliği konusunda vatandaşların başvuru yapabileceği temas noktası oluşturacağı belirtilerek, bu noktalar üzerinden ürünlerin güvenliğiyle ilgili şikayet, bildirim ve bilgi talepleri iletilebileceği aktarıldı.

        Yurt dışından satışlarda yerel temsilci atanması zorunlu olacak

        Yurt dışından ülkeye satış yapan firmalara ilişkin değişikliklere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yurt dışından Türkiye'ye 'www.ticaret.gov.tr/duyurular' adresinde yayınlanan listeler kapsamındaki ürünleri gönderen firmalar, Türkiye'de bir yerel temsilci atamakla yükümlü olacak. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların Türkiye'ye satış yapması mümkün olmayacak. Yönetmelikle getirilen düzenlemelere uygun hareket etmeyenler hakkında 'Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda yer alan yaptırımlar uygulanacak, uygun olmayan içeriklere erişim engellenecek. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın güvenli ürünlere ulaşması ve kurallara uyan yerli üretici ve satıcıların haksız rekabetten korunması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

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