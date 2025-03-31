İnternet alışverişlerinde "güçlü ürün güvenliği" dönemi yarın başlıyor

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'nin 30 Ekim 2024 tarihli sayısında yayımlanan yönetmeliğin 5 aylık geçiş sürecinin ardından yarın yürürlüğe gireceği bildirildi.

Açıklamada, yönetmeliğin, internetten yapılan alışverişlerde şeffaflık ve ürün güvenliğini sağlarken tüketicilerin haklarını da korumayı amaçladığı, hem vatandaşlar hem de ürün satan firmalar için önemli yenilikler getireceği aktarıldı.

Yönetmeliğin piyasaya arz edilen ürünlerin daha güvenli ve mevzuata uygun olmasını temin ettiği belirtilen açıklamada, "Bu yönetmelikle tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşması kolaylaşacak, internet, mobil uygulamalar, televizyon ve radyo gibi araçlar üzerinden yapılan alışveriş süreci daha şeffaf ve kolay denetlenebilir hale gelecek." ifadeleri kullanıldı.

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"Satıcılar, ürün bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunacak"

Açıklamada, yönetmeliğe ilişkin detaylara yer verilerek, şu bilgiler aktarıldı:

"Yönetmelik uyarınca satıcılar, ürünlerine ilişkin güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunmakla yükümlü olacak. İlanlarda üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğine dair detaylar yer alacak. Böylece tüketiciler, satın almadan önce ürün hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilecek. Bu sayede vatandaşlarımız internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyecek, gerekli işaretleri taşıdığını görebilecektir."