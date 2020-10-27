İnternet bankacılığı şifresi şoku! 0:00 / 0:00

DHA

Kahramanmaraş'ta Harun Göktaş (46) ile eşi Ümmühani Göktaş'ın (37),internet bankacılığı şifrelerini ele geçiren Ökkeş K. ile Erdem Ş., çift adına 116 bin liralık kredi çekti. Avukatı aracılığıyla şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunan Harun Göktaş, "Dükkân komşum bana iyilikle yaklaştı. Ben de kendisini dost bilmiştim. Meğer bana yaklaşmasının sebebi, beni dolandırmakmış" dedi.

İddiaya göre, Ümmühani Göktaş'ın bir dönem işlettiği şekerlemeci dükkanından komşuları olan Ökkeş K. ile Erdem Ş., bir şekilde çiftin internet bankacılığı şifresini ele geçirdi. Mayıs ayında çiftin banka hesaplarına giren 2 kişi, ilk önce iletişim numaralarını kendi cep telefonu numaralarıyla değiştirdi, ardından da krediye başvurdu. 3 ayrı bankadan toplam 116 bin lira kredi çeken Ökkeş K. ile Erdem Ş., daha sonra bu paraları farklı hesaplara aktardı. Başvurunun alındığı, kredinin onaylandığı gibi tüm mesajlar şüphelilerin numaralarına gittiği için Göktaş çiftinin kredilerden haberi olmadı.

DAHA ÖNCE KULLANDIĞI KREDİNİN TAKSİTİNİ ÖDEMEYE GİDİNCE ÖĞRENDİ

Harun Göktaş, daha önce kullandığı kredinin taksitini ödemek için gittiği banka şubesindeki görevlinin "Sonradan çektiğiniz kredilerin ödenmeyen taksitleri var" uyarısıyla karşılaştı. Göktaş'ın kredi çekmediğini belirtmesi üzerine kredilerin kullanıldığı tarihler ve miktarları önüne konulurken, bununla ilgili gerekli bilgilendirmelerin de cep telefonuna gönderilen mesajla yapıldığı belirtildi. Yapılan kontrolde bankadaki telefon numaralarının komşularına ait olduğunu öğrenince şoke olan Harun Göktaş, yaptığı araştırmada Ökkeş K. ile Erdem Ş.'nin 2 ayrı bankadan kendi adına 106 bin lira kredi çektiğini, eşi Ümmühani Göktaş adına da 10 bin liralık çiftçi kartı kullanıldığını tespit etti.

'ÖDEYECEĞİZ' DEYİP, ORTADAN KAYBOLDULAR

Bunun üzerine Göktaş çifti Ökkeş K. ile Erdem Ş. ile görüştü. Şüpheliler iddiaya göre ödeyeceklerini söyledikleri krediyi ödemedi. Sonraki süreçte de Göktaş çifti, iki şüpheliye ulaşamadı. Bunun üzerine Harun ve Ümmühani Göktaş çifti avukatları Hacı Ali Akbaba aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, suç duyurusunda bulundu.

'BANA İYİLEKLE YAKLAŞTI BEN DE KENDİSİNİ DOST BİLMİŞTİM'

Bir tekstil fabrikasında asgari ücretle çalıştığını ve mağdur durumda olduğunu belirten Harun Göktaş, taksitleri 6 bin liranın üzerinde olmasından dolayı ödeyemediğini söyledi. Göktaş, yaşadıklarını şöyle anlatı: "Dükkân komşum bana iyilikle yaklaştı. Ben de kendisini dost bilmiştim. Meğer bana yaklaşmasının sebebi beni dolandırmakmış. İnternet bankacılığı şifremi haberim olmadan ele geçirmiş. Aldığı bu bilgilerle internet bankacılığı üzerinden benim adıma kredi çekmiş. Benim adıma toplamda 106 bin liralık kredi çekilmiş. Adıma kredi çekildiğini 3 ay sonra bankaya gittiğimde öğrendim. Krediyi çektiği zaman ise benim telefonum yerine kendi cep telefonu numarasını vermiş, ondan ötürü benim hiç haberim olmadı. Komşuma kredi çekip çekmediğini sorduğumda kendisinin yaptığını ve parayı geri ödeyeceğini söyledi ama bir daha kendisine ulaşamadık."

'DOLANDIRDIKLARINA DAİR SES KAYITLARI VAR'

Ümmühani Göktaş da dolandırıldığını, kaybettiği banka kartının yenisini çıkarmak için gittiği bankada öğrendiğini belirterek, "2 sene önce kredi çekmiştim ve benim adıma kart çıkmış ama benim haberim yok. Ökkeş K. internet bankacılığı şifremi alarak, kart üzerinden 10 bin liralık harcama yapmış. Kartımı kaybetmiştim, onu almaya gidince bankada, adıma 10 bin lira para çekildiğini söylediler. 'Benim haberim yok' dedim. Telefon numarasını sorduğumda Ökkeş'in numarasını söylediler. Ökkeş bir gün bizim dükkana geldi. 'Ökkeş bu herhalde Erdem'in işi' dedim o da 'Yenge suçlu arama, biz yaptık bunu' dedi. Ben de ses kayıtlarını aldım, 59 dakika ses kaydı var, başkalarını dolandırdıkları var içinde. Savcılığa gidip, suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

AVUKAT: ADLİ SÜRECİ BAŞLATTIK

Göktaş çiftinin avukatı Hacı Ali Akbaba ise gerekli adli süreci başlattıklarını belirterek, "Müvekkiller daha önceki kendilerine ait kredi borçlarını ödemek için bankaya gittiklerinde kredi borçlarının daha fazla olduğunu, kendilerinin bilgisi dâhilinde olmadan başka kredilerin çekildiğini öğreniyorlar. Buna ilişkin olarak tarafımıza geldiler. Biz de Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na, ‘Nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından’ suç duyurusunda bulunduk. Şu anda soruşturma dosyamız devam ediyor. Aynı zamanda Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri de bu olayın takipçisi. Müvekkillerin mağduriyetinin giderilmesi için biz de elimizden geleni yapıyoruz" dedi.