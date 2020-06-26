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AA

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, 17 Mart'tan itibaren faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen internet kafeleri/salonları ile elektronik oyun yerlerinin kontrollü sosyal hayat döneminde hangi koşullara bağlı olarak faaliyet gösterebilecekleri Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilerek İçişleri Bakanlığına bildirildi.

İlgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerleri, faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak genelgede belirtilen tedbirlerin alınması şartıyla 1 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

Bu iş yerlerinin işletmecileri temizlik, maske, mesafe önlemleri başta olmak üzere bu genelgede yer alan ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallarla ilgili tedbirleri eksiksiz şekilde almakla yükümlü olacak.

İşletmeciler tarafından genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin müşteri kapasitesi mesafe kuralına göre belirlenecek, kapasite bilgisi işletmenin girişinde görülebilir bir yere asılacak ve bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilecek.

Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri bu yerlerin girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılacak.

Aynı anda bulunabilecek kişi sayısına ilişkin planlama (çalışan ve müşteriler dahil edilerek hesaplanacak şekilde) kişi başına 4 metrekareden az olmayacak şekilde yapılacak.

Aynı anda içeride bulunacak kişiler ve masalar/üniteler arasında en az 1 metre mesafe kuralına uyulacak, bu mesafe yer işaretleriyle belirlenecek. Tek ünitede iki ve daha fazla kişiyle oynanan oyunlarda her bir kişi arasında en az 1 metre mesafe olacak.

Masa/üniteler arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi unsurlarla teması azaltıcı tedbirler alınacak.

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine maskesiz müşteri ya da çalışan alınmayacak. İçeride bulunulan süre boyunca da maske takmaya devam edilecek. Kullanılmış maskeler kapaklı çöp kutusuna atılacak ve çöp düzenli olarak boşaltılacak.

Bu iş yerlerinin içerisinde kontrolsüz şekilde kalabalık oluşmasını engellemek için giriş kapısında tedbir alınacak. Bu kapsamda, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici (kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit vb) konulacak.

İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi gibi yayınlar bulundurulmayacak.

Müşterilerden tercihen temassız ödeme yapmaları istenecek. Müşterilere kartla temassız ödeme yapabilecekleri hatırlatılarak mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılması sağlanacak, müşterilerin temas ettiği/edeceği ödeme terminali (POS cihazı vb) her müşteriden sonra mutlaka yüzde 70'lik alkol ile temizlenecek/dezenfekte edilecek.

Masa/sandalyeler, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu gibi ekipman ve malzemeler her müşteri kullanımından sonra yüzde 70'lik alkolle silinecek.

Yiyecek/içecek servisi işletme personeli tarafından mesafe kuralına uygun olarak yapılacak olup kişilerin yiyecek ve içeceklerini kendilerinin almasına müsaade edilmeyecek. Çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde tek kullanımlık malzemeler kullanılacak.

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde bulunan mutfak, çay ocağı ve servis alanları, bakanlığın 30 Mayıs 2020 tarihli ve 8556 sayılı genelgesi hükümleri ve Kovid-19 kapsamında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından kafe ve restoranlar için hazırlanan kurallara göre düzenlenecek.

PERSONELE YÖNELİK ÖNLEMLER

Personelin Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanacak.

Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız ateş ölçerlerle yapılacak, bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün süreyle saklanacak.

Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde Kovid-19 belirtilerini görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin işletme yöneticisine bildirecek.

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan personel, tıbbi maske takılarak Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecek.

Kovid-19 tanısı alan ve temaslısı personel, il/ilçe sağlık müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberindeki kurallara göre yönetilecek.

Personelin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya kullanacak.

Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanacak ve bu konuda personel sürekli uyarılacak, ayrıca iş kıyafetleri günlük değiştirilecek.

Bu iş yerlerindeki personelden temizlik yapan ve bulaşık yıkayan haricindeki çalışanlar (sahte güven hissi uyandırmamak adına) eldiven kullanmayacak.

Dinlenme alanlarında da personel arasında en az 1 metrelik mesafe korunacak ve maske takılacak.

MÜŞTERİLERE YÖNELİK ÖNLEMLER

İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme okunacak ve belirtilen kurallara uyulacak.

Müşterilerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, vücut ısısı 38 dereceden yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak. Ateş ölçen personel/sorumlu tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak.

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan Kovid-19 vakası veya temaslısı kişiler, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine alınmayacak.

Müşterilerin diğer müşteri ve çalışanlarla aralarındaki en az 1 metre mesafeyi korumaları hususunda uyarılması sağlanacak.

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girmeden önce ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kuralına uygun maske takılacak.

İnternet kafe sahiplerince girişlerde yeterli miktarda maske bulundurulacak, maskesiz müşterilere girişte maske dağıtılacak. İçeride maske çıkarılmayacak.

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girerken el antiseptiği veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya kullanılacak.

DÜZENLİ TEMİZLİK YAPILACAK

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılacak. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenecek.

Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilecek. Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılacak.

Bu iş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (bilgisayar klavyeleri, mouse, oyun konsolları, kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilecek. Bu amaçla su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılacak. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanacak.

Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen "Biyosidal Ürün Ruhsatı" bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilecek.

Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenecek. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 santigrat derecede yıkanması sağlanacak.

Tuvaletlere el yıkamayla ilgili afişler asılacak. Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kağıt havlu konulacak. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmayacak.

Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulacak ve devamlılığı sağlanacak, bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olacak.

Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılacak.

Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanacak. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atacak, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayacak.

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılacak.

Klima ve vantilatör kullanılması halinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan "Kovid-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler"e uygun hareket edilecek.

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak yeterli hava dolaşımı sağlanacak şekilde sık havalandırılması sağlanacak.

AVM'LERDEKİ OYUN MERKEZLERİNİ DE KAPSIYOR

Alışveriş merkezleri içerisinde bulunan elektronik oyun merkezleri de (kaydırak, salıncak, kum/top havuzu vb. çocuk oyun alanları hariç) bu genelgede belirtilen usul ve esaslar dahilinde hizmet verebilecek.

Bu kapsamda, valilik ve kaymakamlıklarca, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin faaliyetlerini yukarıda belirtilen kurallara göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar alınacak.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak olan internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerleri, ayda en az iki kere denetlenerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak.

Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.