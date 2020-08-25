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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması sonuçlarını yayımladı. Buna göre internet kullanım oranı 2020 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde yüzde 79 oldu. Bu oran, bir önceki yıl yüzde 75.3'tü. İnternet kullanım oranı cinsiyete göre incelendiğinde; bu oranın erkeklerde yüzde 84.7, kadınlarda yüzde 73.3 olduğu görüldü.

Araştırmaya göre söz konusu dönemde evden internete erişim oranı ise yüzde 88.'ten yüzde 90.7'ye yükseldi.

EN FAZLA GİYİM MALZEMESİ ALINDI

İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2019 yılı Nisan ayı ile 2020 yılı Mart ayını kapsayan on iki aylık dönemde yüzde 36.5 oldu. İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan bireylerin yüzde 60.9'u giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu yüzde 26.1 ile basılı kitap, dergi, gazete, yüzde 22.5 ile online yemek siparişi verme ya da catering hizmetleri alma, yüzde 21.1 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 17.6 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri ve yüzde 17 ile mobilya, ev aksesuarları, bahçe malzemeleri takip etti.