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İnsan yüzlü kedi sosyal medyada fenomen oldu!

10.04.2018 - 11:07 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Rusya'da maine coon cinsi kedinin görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. İnsan yüzünü andıran yüz ifadelerine sahip olan kedi sosyal medyada beklenmedik bir ilgiyle karşılandı

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    Rusya'da yaşayan Tatiana Rastorgueva'nın 2 aylık kedisi, insana benzeyen yüz hatlarıyla sosyal medyayı karıştırdı.

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    2 aylık Maine Coon cinsi Valkyrie, insana benzeyen yüz hatlarıyla sosyal medyanın yeni fenomeni oldu.

     

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    Pek çok internet kullanıcısı yaptığı yorumlarda gözlerine inanamadıklarını ifade ederkeni kedi sahibinin Instagram'da paylaştığı görüntüler yoğun ilgi gördü. 

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    EMOJİLERİ TAKLİT EDEBİLEN FENOMEN KEDİ!

    Rexie isimli kedi duygularını gösterme yeteneğiyle sosyal medyanın son fenomeni haline geldi. 

     

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    Omurgası kırık olan ve arka patilerini kontrol edemeyen 3 yaşındaki erkek kedi, dil hareketleri ve mimikleriyle ilgi odağı oldu.

     

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    Rexie'nin sahibi Dasha Minaeva, kedisinin ilk sahibinin yetersiz bakımı yüzünden sakat kaldığını söyledi.

     

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    Diğer kedilerin yapabildiği her şeyi yapabildiğini söyleyen Dasha, kedinin sadece tuvaletini kullanmak ve kulaklarını kaşımak konusunda sorun yaşadığını ekledi. 

     

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    Minaeva, Rexie sahiplendiği zaman onun için bir tekerlikli sandalye yaptırmış. Ancak, kedilerin bağımsızlığına düşkün canlılar olduğunu belirten Minaeva, Rexie'nin bir süre sonra tekerlikli sandalye olmadan daha rahat hareket edebildiğini gözlemlemiş.

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    İşte sahibine poz vermeyi çok seven sevimli kediden kareler...

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YORUMLAR 10
  • Misafir 11 Nisan 2018 Çarşamba 09:32
    çok tatlı güzel :100::innocent::slight_smile::pray:
  • Misafir 11 Nisan 2018 Çarşamba 09:07
    hakikaten muhteşem görüntüler.
  • Misafir 10 Nisan 2018 Salı 13:54
    Hayvan doğası gereği esneme, yalanma ve gün içerisindeki hareketleri fotoğraflanarak anlık görüntüler paylaşılıyor. Bunu da kedi emojileri yapıy diye millete servis ediyorlar. Medya dünyası bu işte. Neyi nasıl görmenizi isterlerse öyle servis ederler.. İyi günler..
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