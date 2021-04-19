Öte yandan hazırlık sırasında ne kadar çok eksiklik olursa olsun gelinlerin feragat edemediği detaylardan biri gelinlik oluyor. Sadece bir kez giyeceği bir elbiseye binlerce dolar harcamak istemeyenler ise çözümü ikinci el dükkanlarda ve internet sitelerinde arıyor.