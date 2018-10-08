Mıng'ın kayıp olduğu önceki gün duyurulmuş ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı da olan Mıng'ın yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirilmişti.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), eylül sonunda kaybolan Başkan Mıng Hongvey'in istifasını sunduğunu ve yeni başkanın 18-21 Kasım'da yapılacak Genel Kurul'da seçileceğini açıkladı. Mıng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.

Çin Halh Cumhuriyeti Devlet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Hongwei'nin rüşvet alıp verdiği iddiasında bulundu. "Hongwei'ye yönelik, rüşvet alıp verdiği ve çoğu kez yasayı ihlal ettiği suçlamaları var. Bunlar çoğunlukla doğru ve oldukça geniş" şeklinde yazılı açıklamada bulunuldu.

Güvenlik nedeniyle gazetecilere arkası dönük konuşan ve görüntüsünün alınmasına izin vermeyen Interpol başkanının eşi Mıng Grace, "Kocamın başına ne geldi bilmiyorum. Bu olay uluslararası toplumu ilgilendiriyor. Onu karşımda görüp sesini duymadığım müddetçe endişelerim bitmeyecek." dedi.

Mıng, eşiyle son olarak 25 Eylül'de haberleştiğini aktararak eşinden önce "Aramamı bekle" şeklinde bir mesaj aldığını, bir süre sonra ise sadece bir bıçak emojisi olan bir iletinin eşi tarafından gönderildiğini belirtti ve ilgili mesajları gazetecilere gösterdi.

Bu arada Fransa İçişleri Bakanlığının, eski başkanın eşi ve çocuklarını koruma altına aldığı, güvenlik tedbirleri çerçevesinde ailenin adresinin değiştirildiği öğrenildi.

Mıng Grace, daha önce eşinin ve kendisinin tehdit telefonları aldığını açıklamıştı.

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