Faiz oranları ne kadar oldu?

Reuters

İtalyan Bankası Intesa Sanpaolo, Garanti BBVA'nın Romanya iştirakini satın almakla ilgilenen bankalar arasında yer alıyor.

Konuya yakın bir kaynak medyada çıkan haberi doğruladı. Garanti BBVA Romania, aktiflerine göre Romanya'nın en büyük

onuncu bankası konumunda bulunuyor.

Kaynaklar 22 Ocak'ta yaptıkları açıklamada Macar OTP Bankası'nın , Garanti BBVA'nın Romanya'daki iştirakini

satın almak için görüşmeler yürüttüğünü açıklamışlardı.Garanti BBVA'nın Romanya'da bulunan iştiraki, Türkiye Garanti BBVA'ya ait bulunuyor. İspanyol finans grubu Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ise Türkiye Garanti BBVA'nın hakim ortağı

konumunda.

GEÇTİĞİMİZ YIL BAŞLADI

Yerel basın, bankayı satmaya yönelik rekabetçi bir sürecin geçtiğimiz yıl başladığını bildirdi. Garanti BBVA'nın Romanya'daki iştiraki söz konusu süreç hakkında açıklama yapmadı. Il Sole 24 Ore anlaşmanın 400 milyon euro (444 milyon dolar) değerinde olabileceğini ve yerel rakip Banca Transilvania ve Raiffeisen Bank'ın da satın almaya talip olduğunu bildirdi.