Fantezi ve pop müzik piyasalarının iyi tanıdığı kadın seslerden biri olan İntizar'ın hayatı ve şarkıları araştırılıyor. İbrahim Tatlıses'in eğlence programının bu akşamki konuklarından biri de Şarkıcı İntizar oldu. İşte İntizar şarkıları

İNTİZAR KİMDİR?

İntizar Arslan 24 Kasım 1974 tarihinde Tunceli'de dünyaya geldi. Bugün 46 yaşında olan İntizar şarkıcı ve bestecidir.

Babası asker, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir' de yaşamıştır. Gitar ve bağlama çalmaktadır. İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci olan sanatçı, Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca Ferdi Tayfur'un dikkatini çekti ve albüm teklifi aldı. Uzun yıllar Ferdi Tayfur ile çalıştı.

İNTİZAR VE YILDIZ TİLBE KUZEN Mİ?

Ağrı Eğitim Fakültesi / Edebiyat Öğretmenliği bölümü mezunu olan sanatçı aynı zamanda şarkıcı Yıldız Tilbe'nin de kuzenidir.



İNTİZAR ALBÜMLERİ

Gelincik (1998)

Gece Nemi (2000)

Göçebe (2002)

Aldanırım (2003)

Nazar Boncuğum (2005)

Ihlamurlar Altında / Nazar Boncuğum (2006)

Ömrüm Senindir (2009)

Aşk Yağmurları (2012)

Konu Sen Olunca (2017)