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İOKBS başvuruları uzatıldı mı? Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor?

29 Mayıs tarihinde başlayan İOKBS başvuruları 16 Haziran tarihinde sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul 5,6,7,8'inci sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 3 Eylül'de gerçekleştirilecek bursluluk sınavı başvuru sürecinin uzatıldığına dair kritik bir açıklamada bulundu. Bu kapsamda İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvurularının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. İşte 2023 İOKBS için son başvuru tarihi...

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  • İOKBS başvuruları uzatıldı mı? 2023 Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor?

    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru sürecini kaçıranlar, başvuruların uzatılıp, uzatılmayacağına yönelik araştırılmalarını sürdürüyor. Konuya ilişkin beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Bursluluk sınavı başvuruları e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır. Peki, "İOKBS başvuruları uzatıldı mı? 2023 Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor?" İşte bursluluk sınavı başvuruların sona ereceği tarih...
  • İOKBS başvuruları uzatıldı mı? 2023 Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor?

    BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI UZATILDI MI?

    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için daha önce yayımlanan Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda son başvuru ve onay tarihi, 16 Haziran 2023 olarak belirtilmişti.

    Sınav sürecine ilişkin yeni güncellemeye göre başvuru süresi 21 Haziran 2023, onay süresi ise 22 Haziran 2023 tarihi saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

     
  • İOKBS başvuruları uzatıldı mı? 2023 Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor?

    İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı başvuruları yapılacak. Başvuru işlemleri, yüz yüze veya internet üzerinden gerçekleştirilebilir.

    Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

    Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir

    İOKBS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
  • İOKBS başvuruları uzatıldı mı? 2023 Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor?

    İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    - Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    - Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

    - Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

    - İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,
  • İOKBS başvuruları uzatıldı mı? 2023 Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor?

    - Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
  • İOKBS başvuruları uzatıldı mı? 2023 Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor?

    İOKBS NE ZAMAN? 

    İlkokul ve ortaokul öğrencileri başvuru ardından sınava, 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

    Bursluluk sınavı sonuçları ise 22 Eylül 2023 tariihnde meb.gov.tr'de erişime sunulacak.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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