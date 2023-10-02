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        Haberler Gündem İOKBS burs paraları ne zaman yatacak? 2023 İOKBS paraları ödeme tarihi

        İOKBS burs paraları ne zaman yatacak? 2023 İOKBS paraları ödeme tarihi

        İOKBS burs paraları ne zaman yatacak? Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından bu sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte "İOKBS paraları ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 15:54 Güncelleme: 02.10.2023 - 15:54
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        İOKBS 2023 paraları ne zaman yatacak? Eylül ayında İOKBS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler İOKBS burslarının yatacağı tarihe çevrildi. Peki, İOKBS paraları ne zaman yatacak? İşte merak edilen detaylar...

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        İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edildi:

        BURSLULUK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

        İOKBS BURSU NE KADAR, KAÇ TL?


        2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.

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        BURSLULUK PARASI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA YATACAK?


        Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

        Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler, telefonlarından veya bilgisayarlarından PTT canlı destek üzerinden ad, soyad, e-posta ve telefon numarası ile bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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