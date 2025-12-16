Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İOKBS bursluluk sınav tarihi belli oldu!

        İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı sınav takvimini açıklamasıyla birlikte, binlerce öğrencinin ve velinin merakla beklediği bursluluk sınavının tarihi netleşti. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), gelecek yıl da geniş katılımla gerçekleştirilecek. Takvimde yer alan sınav tarihi, hazırlık sürecini planlayan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 20:47 Güncelleme: 17.12.2025 - 08:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı, bursluluk sınavı tarihi açıklandı. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin katılım sağladığı İOKBS’nin hangi tarihte yapılacağı resmiyet kazanırken, sınav sürecine ilişkin ayrıntılar yeniden gündeme taşındı. Devlet bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, açıklanan takvim doğrultusunda hazırlıklarını hızlandırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

        2

        İOKBS (BURSLULUK SINAVI) NE ZAMAN?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacaktır.

        3

        İOKBS NEDİR?

        MEB tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, devlet okullarında öğrenim gören ve akademik başarısını kanıtlayan öğrencilere yönelik bir destek programı niteliği taşıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!
        FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!