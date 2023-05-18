iOS 17 ÖZELLİKLERİ NELER?



İOS 17 Özellikleri arasında pek çok belirgin detay yer alıyor.



Yenilenmiş Kontrol Merkezi'nin iOS 17'de daha belirgin değişikliklerden biri olması bekleniyor. Kontrol Merkezi, son olarak 2017'de iOS 11'in piyasaya sürülmesinden bu yana önemli bir güncelleme almadı.



Bunun dışında pek çok yeniliğin yer alacağı İOS 17'de özelliklerin beta sürümle belirginleşmesi bekleniyor.