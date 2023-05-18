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iOS 17 ne zaman çıkacak ve hangi telefonlara gelecek? İşte iOS17 özellikleri

Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, mobil işletim sistemi iOS'un 17. versiyonunu kullanıcılarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Yepyeni özelliklerin kullanıma açılacağı söz konusu sürümle ilgili olarak en çok araştırılan; iOS 17 ne zaman çıkacak, özellikleri neledir ve hangi telefonlara gelecek gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik!

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  • iOS 17 ne zaman çıkacak ve hangi telefonlara gelecek? İşte iOS17 özellikleri

    5 Haziran’da başlayacak olan Apple WWDC 2023 etkinliği için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir merakla beklenen söz konusu etkinliğe dair en çok iOS17'nin özellikleri oldu. İşte, iOS17 yazılımına ilişkin ilk ayrıntılar...
  • iOS 17 ne zaman çıkacak ve hangi telefonlara gelecek? İşte iOS17 özellikleri

    iOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    iOS 17'nin 5 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan WWDC 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.
  • iOS 17 ne zaman çıkacak ve hangi telefonlara gelecek? İşte iOS17 özellikleri

    iOS 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

    İOS 17 Özellikleri arasında pek çok belirgin detay yer alıyor.

    Yenilenmiş Kontrol Merkezi'nin iOS 17'de daha belirgin değişikliklerden biri olması bekleniyor. Kontrol Merkezi, son olarak 2017'de iOS 11'in piyasaya sürülmesinden bu yana önemli bir güncelleme almadı.

    Bunun dışında pek çok yeniliğin yer alacağı İOS 17'de özelliklerin beta sürümle belirginleşmesi bekleniyor.
  • iOS 17 ne zaman çıkacak ve hangi telefonlara gelecek? İşte iOS17 özellikleri

    iOS 17 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

    İOS 17 güncellemesinin İPhone X, İPhone 8 ve İPhone 8 Plus için alınmayacağı belirtiliyor. Güncellemenin A12 ve üstü işlemcilerin bulunduğu cihazlara geleceği öne sürülüyor. 
  • iOS 17 ne zaman çıkacak ve hangi telefonlara gelecek? İşte iOS17 özellikleri

    Güncelleme alacak cihazlar şu şekilde olacak;

    iPhone 13 mini

    iPhone 13

    iPhone 13 Pro

    iPhone 13 Pro Max

    iPhone 11

    iPhone 11 Pro

    iPhone 11 Pro Max

    iPhone 12 mini

    iPhone 12

    iPhone 12 Pro

    iPhone 12 Pro Max

    iPhone XR

    iPhone XS

    iPhone XS Max

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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