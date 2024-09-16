Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem iOS 18 ALACAK TELEFON MODELLERİ: Apple iOS 18 ne zaman gelecek, saat kaçta? iPhone iOS 18 hangi telefonlara gelecek, iPhone 11’e gelir mi?

        iOS 18 ne zaman gelecek, saat kaçta? Apple iOS 18 alacak telefon modelleri ve çıkış tarihi

        Apple'ın 9 Eylül'de düzenlediği Glowtime etkinliğinin ardından iOS 18 özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu. iOS 18 alacak telefon modelleri de açıklandı. Bu noktada ise ''iOS 18 hangi telefonlara gelecek, özellikleri ve yenilikleri neler?'' sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. iOS 18 ile performans iyileştirmeleri, arayüzdeki yenilikler ve Apple Intelligence adı verilen yeni yapay zeka özellikleri kullanıma sunulacak. Peki, iOS 18 ne zaman gelecek, saat kaçta? iOS 18 iPhone 11'e gelir mi sorusunun yanıtı ve yeni güncelleme hakkında tüm merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 08:46 Güncelleme: 16.09.2024 - 08:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Apple, 9 Eylül'de gerçekleştirdiği Glowtime etkinliğinde iPhone 16 serisi ve yapay zeka ile donatılan iOS 18’i tanıttı. iOS 18 alacak telefon modelleri de belli oldu. iOS 18 ile birlikte Apple Intelligence kullanıma sunulacak. Ayrıca yeni güncelleme ile çalıntı iPhone’ların parçalarına ayrılmasının önüne geçmek için etkinleştirme kilidi özelliği devreye alınacak. Bunun yanı sıra kullanıcılar ana ekrandaki tüm boş alanlarda uygulamaları ve araç takımlarını düzenleyebilecek. Peki iOS 18 ne zaman gelecek, saat kaçta? iOS 18 hangi telefonlara gelecek?

        2

        iOS 18 NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

        iOS 18 güncellemesi, 16 Eylül 2024 Pazartesi günü tüm kullanıcılar için tam sürüm olarak yayınlanacak. Güncelleme, saat 20.00 itibarıyla Türkiye'de kullanımda olacak.

        3

        iOS 18 ÖZELLİKLERİ VE YENİLİKLERİ

        Apple Intelligence

        Tüm iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te iOS 18 ile sunulan Apple Intelligence, sizin için en faydalı ve en uygun yapay zeka özelliklerini sağlamak için kişisel tercihleriniz ve kullanım alışkanlıklarınızdan ilham alıyor.

        Yazma, odak ve iletişim

        Yeni Yazma Araçları ve dil becerileri size metin oluşturma, uzun metinleri özetleme ve bildirimleri önceliklendirme gibi konularda yardımcı oluyor.

        Birbirinden renkli görseller

        Kendinizi ifade etmek için görseller oluşturun, yazışmalarınız için Genmoji hazırlayın veya kendi anı filmlerinizle en sevdiğiniz anlarınızı yeniden ziyaret edin.

        Siri için yeni bir çağın başlangıcı

        Daha zengin dil algısının yanı sıra kişisel tercihleriniz ve kullanım alışkanlıklarınıza dair farkındalığıyla Siri şimdi her zamankinden daha yetenekli, daha yardımcı.

        4

        Kişiselleştirme

        Uygulamaları ve araç takımlarını yeniden düzenleme

        Uygulama simgeleri için yeni görünüm

        Uygulama simgeleri ve araç takımları yeni Koyu görünümle daha da şık duruyor. İstediğiniz bir renk tonunu tümüne uygulayın veya duvar kağıdınıza uyacak bir renk bulması için iOS'ten öneri alın. Dilerseniz uygulamaların ve araç takımlarının daha büyük görünmesini de sağlayabiliyorsunuz.

        Denetim Merkezi’nde büyük bir güncelleme

        Yeniden tasarlanan Denetim Merkezi, Ana Ekran’da tek ve kesintisiz bir aşağı kaydırma hareketiyle daha kolay erişebileceğiniz yeni denetim grupları içeriyor.

        Denetimler galerisi

        Denetimler galerisine giderek daha fazla denetim ekleyin. Favori uygulamalarınızdan yeni denetimler de dahil olmak üzere tüm seçeneklerinizi tek bir yerde görün.

        5

        Fotoğraflar

        Konu başlıklarına göre göz atın

        Koleksiyonlar, fotoğraf arşivinizi temaya göre otomatik olarak düzenliyor. Böylece Son Günler, Kişi ve Evcil Hayvan, Geziler gibi birçok farklı konu başlığına göre fotoğraflarınıza bakabiliyorsunuz.

        Fotoğrafları tam istediğiniz gibi özelleştirin

        Koleksiyonları yeniden düzenleyin ve kolayca erişmek istediğiniz içerikleri İğnelenmiş Koleksiyonlar'da tutun. Böylece köpeğinizin veya arkadaşlarınızın fotoğrafları, en son düzenlediğiniz fotoğraflar ve hatta ekran görüntüleri ya da faturalar gibi sizin için en önemli olan içeriklere hızlıca ulaşın.

        Safari

        Karşınızda yeni Öne Çıkanlar özelliği

        Safari, bir sayfadaki önemli bilgileri otomatik olarak algılıyor ve siz gezinmeye devam ederken bu bilgileri öne çıkarıyor. Öne Çıkanlar özelliği kişiler, müzik, filmler ve TV programları hakkında daha çok şey öğrenmeniz için hızlı bağlantılar ve yol tarifleri gibi yararlı bilgiler gösteriyor.1

        Yeniden tasarlanmış daha akıllı bir Okuyucu

        İçindekiler tablosu ve geniş özet sayesinde, bir makalenin tümünü okumadan önce özüne hakim olun.

        6

        Mesajlar

        Mesajlara eğlence katmanın yepyeni yolları

        Kalın ve italik yapma, altını veya üstünü çizme seçeneklerine ek olarak iMessage'daki tüm harflere, sözcüklere, ifadelere ya da emoji'lere eğlenceli, animasyonlu efektler uygulayabiliyorsunuz.

        Sonra Gönder özelliğiyle ileri tarihli mesaj oluşturun

        Mesaj göndermek için geç bir saatse veya mesajınız unutulmayacak kadar önemliyse şimdi mesajlarınızı belirlediğiniz saatte gönderilmesi için planlayabiliyorsunuz.

        RCS mesajlaşma desteği

        RCS (Rich Communication Services) mesajları, iMessage kullanmayanlar için daha zengin medya içeriklerinin yanı sıra “iletildi” ve “okundu” bilgileri sunuyor.

        7

        Parolalar uygulaması

        Tüm bilgileriniz tek yerde

        Parolalardan güvenlik uyarılarına ve doğrulamalara kadar tüm bilgileri güvenli bir şekilde tutuldukları Parolalar uygulamasında bulabiliyorsunuz.

        Oyun Modu

        En üst seviye oyun performansı

        Oyun Modu, sürekli olarak yüksek kare hızları sunmak için arka plan etkinliklerini en aza indiriyor ve bu sayede saatlerce süren kesintisiz bir oyun deneyimi sağlıyor.

        8

        iOS 18 GÜNCELLEMESİ HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

        iOS 18 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekilde;

        iPhone 16

        iPhone 16 Plus

        iPhone 16 Pro

        iPhone 16 Pro Max

        iPhone 15

        iPhone 15 Plus

        iPhone 15 Pro

        iPhone 15 Pro Max

        iPhone 14

        iPhone 14 Plus

        iPhone 14 Pro

        iPhone 14 Pro Max

        iPhone 13

        iPhone 13 mini

        iPhone 13 Pro

        iPhone 13 Pro Max

        iPhone 12

        iPhone 12 mini

        iPhone 12 Pro

        iPhone 12 Pro Max

        iPhone 11

        iPhone 11 Pro

        iPhone 11 Pro Max

        iPhone XS

        iPhone XS Max

        iPhone XR

        iPhone SE (2. nesil)

        iPhone SE (3. nesil)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Babası annesini öldüren oğul, babasına saldırdı
        Babası annesini öldüren oğul, babasına saldırdı
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Uzayda 'mahsur kalan' astronotların bir günü nasıl geçiyor?
        Uzayda 'mahsur kalan' astronotların bir günü nasıl geçiyor?
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Bekçiyi yaralayan kadın etkisiz hale getirildi
        Bekçiyi yaralayan kadın etkisiz hale getirildi
        Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem tepkisi!
        Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem tepkisi!
        AB'den Eyüp Sabri Tuncer ürünlerine yasak
        AB'den Eyüp Sabri Tuncer ürünlerine yasak
        Dev maçta kazanan yok!
        Dev maçta kazanan yok!
        Oğuzhan Genç yazdı: Seriye "ara" verdi
        Oğuzhan Genç yazdı: Seriye "ara" verdi
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        3 puan Fenerbahçe'nin!
        3 puan Fenerbahçe'nin!
        Profesörün trajik ölümü!
        Profesörün trajik ölümü!
        Fenerbahçe'den rekor!
        Fenerbahçe'den rekor!
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'