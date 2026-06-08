Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem iOS 27 alacak iPhone modelleri! iOS 27 özellikleri neler? İOS 27 hangi telefonlara, ne zaman gelecek?

        iOS 27 özellikleri! iOS 27 özellikleri neler? İOS 27 hangi telefonlara gelecek, ne zaman gelecek?

        Apple, WWDC 2026'da yeni Apple Intelligence ve Siri'yi tanıttı. Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 27 ile ilgili merak edilen detaylar netleşmeye başladı. Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği güncelleme için destek alacak iPhone modelleri gündeme gelirken, özellikle iPhone 11 kullanıcılarının beklediği haber geldi. Öte yandan Apple'ın yeni yapay zekâ özelliklerinin tüm modellerde aynı şekilde çalışmayacağı belirtiliyor. Peki iPhone 11'e iOS 27 gelecek mi, hangi iPhone modelleri iOS 27 güncellemesi alacak? iOS 27 özellikleri neler? İşte iOS 27 alacak iPhone modelleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 23:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        iOS 27 güncellemesi alacak iPhone modelleri teknoloji gündeminin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Apple kullanıcıları yeni işletim sistemine hangi cihazların geçiş yapabileceğini merak ediyor. Özellikle iPhone 11 kullanıcıları için güncelleme desteğinin devam edip etmeyeceği uzun süredir tartışılıyordu. Son ortaya çıkan bilgiler, iOS 26 desteği bulunan tüm iPhone modellerinin iOS 27'ye yükseltilebileceğini gösteriyor. Peki iOS 27 hangi telefonlara gelecek, iPhone 11 güncelleme alacak mı? İşte iOS 27 destekleyen cihazların tam listesi...

        2

        iPHONE 11'E iOS 27 GELECEK Mİ?

        Apple'a yakın kaynaklardan paylaşılan bilgilere göre iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri iOS 27 güncellemesini almaya devam edecek. Böylece iPhone 11 serisinin destek dışı kalacağı yönündeki iddialar şimdilik doğrulanmamış oldu.

        Ancak güncellemenin gelmesi, tüm yeni özelliklerin kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Özellikle yapay zekâ destekli bazı özelliklerin yalnızca daha güçlü donanıma sahip cihazlarda aktif olacağı belirtiliyor.

        3

        iOS 27 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPHONE MODELLERİ

        Apple'ın iOS 27 desteği sunması beklenen modeller şu şekilde sıralanıyor:

        iPhone 17

        iPhone Air

        iPhone 17 Pro

        iPhone 17 Pro Max

        iPhone 16e

        iPhone 16

        iPhone 16 Plus

        iPhone 16 Pro

        iPhone 16 Pro Max

        iPhone 15

        iPhone 15 Plus

        iPhone 15 Pro

        iPhone 15 Pro Max

        iPhone 14

        iPhone 14 Plus

        iPhone 14 Pro

        iPhone 14 Pro Max

        iPhone 13

        iPhone 13 mini

        iPhone 13 Pro

        iPhone 13 Pro Max

        iPhone 12

        iPhone 12 mini

        iPhone 12 Pro

        iPhone 12 Pro Max

        iPhone 11

        iPhone 11 Pro

        iPhone 11 Pro Max

        iPhone SE (2. nesil ve sonrası)

        4

        YENİ SİRİ AI HANGİ CİHAZLARDA ÇALIŞACAK?

        Paylaşılan bilgilere göre Apple'ın gelişmiş yapay zekâ destekli Siri sistemi şu cihazlarda tam kapasiteyle kullanılabilecek:

        iPhone Air

        iPhone 17 Pro

        12 GB ve üzeri belleğe sahip M4 işlemcili iPad modelleri

        12 GB ve üzeri belleğe sahip M3 işlemcili veya daha yeni Mac modelleri

        Bu durum, Apple'ın yapay zekâ özelliklerini giderek daha güçlü cihazlara özel hale getirdiği yönündeki değerlendirmeleri de beraberinde getiriyor.

        5

        iOS 27 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Apple'ın iOS 27 işletim sistemini eylül ayında tüm uyumlu cihazlar için kullanıma sunması bekleniyor. Beta sürecinin ardından yayınlanacak final sürümüyle birlikte kullanıcılar yeni arayüz geliştirmeleri, performans iyileştirmeleri ve yapay zekâ destekli özelliklere erişebilecek.

        Özellikle iPhone 11 kullanıcıları için güncelleme desteğinin devam edecek olması, eski nesil cihaz sahipleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özel Röportaj - 6 Haziran 2026 (Seçim Süreci, Transfer Planlaması Ve Fenerbahçe'nin Geleceği)

        Seçimin ilk günü nasıl geçti? İletişim politikasını değiştirdi mi? Yeniden aday olma motivasyonu ne? Nasıl bir yönetim listesi var? Anlaştığı bir teknik adam var mı? Anlaştığı yeni bir futbolcu var mı? Kadıköy'ün atmosferini nasıl görüyor? Samandıra ruhu nasıl gelecek? Transfer bütçesi belli mi? Tra...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Kılıçdaroğlu: Kurultay sürecini başlatıyoruz
        Kılıçdaroğlu: Kurultay sürecini başlatıyoruz
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        Metrobüste başlayan tartışma ölümle bitti!
        Metrobüste başlayan tartışma ölümle bitti!
        Donald Trump'tan Binyamin Netanyahu'ya uyarı
        Donald Trump'tan Binyamin Netanyahu'ya uyarı
        Almanya ile Fransa savaş uçağı projesini iptal etti
        Almanya ile Fransa savaş uçağı projesini iptal etti
        Şi Cinping, Kim Jong Un ile görüştü
        Şi Cinping, Kim Jong Un ile görüştü
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        Mayıs'ta 4606 kişi tutuklandı
        Mayıs'ta 4606 kişi tutuklandı
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları