"Çok farklı bir şarkı geliyor"

İp Man Son Dövüş filmi oyuncuları ve konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Beyaz TV'de bu akşam başrolünü Anthony Chau-Sang Wong'un aldığı İp Man Son Dövüş filmi var. İşte İp Man Son Dövüş filmi konusu ve oyuncuları...

İP MAN: SON DÖVÜŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

İkinci Dünya savaşı sırasında Hong Kong’ta efsanevi Wing Chun dövüş ustası Ip Man’in son bir kez daha dövüşmesi gerekmektedir.

Sıradan dövüşlerle başlayan Kung-Fu dövüşleri onu, Triad çetesinin karanlık ve tehlikeli dünyasına sürükleyecektir. Yaşamı ve onuru pahasına son bir kez daha dövüşmekten başka şansı yoktur.

İP MAN: SON DÖVÜŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular: Anthony Wong Chau-Sang, Gillian Chung, Jordan Chan , Eric Tsang, Marvel Chow

Tür: Aksiyon, Biyografi, Drama

Yapım Yılı: 2013 (100 dk)

Senaryo: Erica Lee