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İpek Tanrıyar kimdir?

İpek Tanrıyar, 25 Ekim 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu. İpek Tanrıyar Türk oyuncu ve mankendir. Ayrıca Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu oyuncu ve manken İpek Tanrıyar hakkında işte detaylar

İpek Tanrıyar

İpek Tanrıyar magazin gündeminin konuşulan isimleri arasında. Sosyal medya üzerinden de İpek Tanrıyar çok konuşuldu. İşte İpek Tanrıyar'ın hayatı...

HAYATI

1980 Doğumlu, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu oyuncu ve manken. 2002 Yılında Brindar Adlı Bir Filmde Oynadı. Milano'da Bir Türk'ün Sahibi Olduğu Mankenlik Ajansinda Çalıştı. Daha Sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri Gibi Çeşitli Dizilerde Rol Aldı.

Filmografi

Kendi Okulumuza Doğru - (2008)
Hayal Ve Gerçek - (2007) - Firuze
Sıla - (2006)
Sensiz Olmuyor - (2005) - Aslı
Brindar - (2004)
Japonyalı Gelin - (2003)
Serseri - (2003) - Eylül
Karaoğlan - (2002) - Ülger
Belalım Benim - (2002)
Bir Tatlı Huzur - (2002)
Karate Can - (2000)

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