İpek Tanrıyar kimdir?

İpek Tanrıyar magazin gündeminin konuşulan isimleri arasında. Sosyal medya üzerinden de İpek Tanrıyar çok konuşuldu. İşte İpek Tanrıyar'ın hayatı...
HAYATI
1980 Doğumlu, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu oyuncu ve manken. 2002 Yılında Brindar Adlı Bir Filmde Oynadı. Milano'da Bir Türk'ün Sahibi Olduğu Mankenlik Ajansinda Çalıştı. Daha Sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri Gibi Çeşitli Dizilerde Rol Aldı.
Filmografi
Kendi Okulumuza Doğru - (2008)
Hayal Ve Gerçek - (2007) - Firuze
Sıla - (2006)
Sensiz Olmuyor - (2005) - Aslı
Brindar - (2004)
Japonyalı Gelin - (2003)
Serseri - (2003) - Eylül
Karaoğlan - (2002) - Ülger
Belalım Benim - (2002)
Bir Tatlı Huzur - (2002)
Karate Can - (2000)
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