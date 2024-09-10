iPHONE 13 VE iPHONE 15 PRO/PRO MAX SATIŞI KALKTI MI?

Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen "It's Glowtime" etkinliği, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü gerçekleşti. Dev etkinlikte; iPhone 16 serisi, Apple Watch Series 10 ve yeni AirPods kablosuz kulaklık modelleri tanıtıldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni modelleri tanıttıktan sonra Apple, bazı cihazlarını satıştan kaldırdı. Bu ürünler iPhone 13, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max oldu.