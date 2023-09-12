iPhone 15 serisi tanıtıldı! İşte iPhone 15 modelleri ve renk seçenekleri!
Apple düzenlediği lansman ile iPhone 15 serisi ve yeni Apple Watch Series 9'u tanıttı. iPhone kullanıcıları tarafından yakından takip edilen etkinlik sonrasında iPhone 15 modelleri, satış fiyatı ve renk seçenekleri belli oldu. Son yıllarda iPhone modellerinde renk seçeneği olarak soğuk tonları tercih eden Apple, iPhone 15 serisinde canlı renkleri kullanması, kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. İşte iPhone 15 modelleri ve renk seçenekleri...
Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen iPhone 15 serisi 12 Eylül Salı günü Apple tarafından düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Gerçekleşen tanıtımın ardından, "iPhone 15 modeller ve renk seçenekleri neler?" Soruları gündemdeki yerini aldı. iPhone 15 ailesinin yeni üyeleri ve renk seçenekleri belli olurken, fiyat listesi de açıklandı. İşte iPhone 15 modelleri ve renk seçenekleri hakkında tüm detaylar...
IPHONE 15 RENK SEÇENEKLERİ NELER?
iPhone 15 serisinin yeni renk seçenekleri belli oldu.
İşte iPhone 15'lerin renk seçenekleri;
Gece Yarısı/Siyah
Yıldız Işığı/Beyaz
Turuncu/Mercan Pembesi
Mavi
Sarı
IPHONE 15 MODELLERİ NELER?
Teknoloji devi Apple, 'Wonderlust' lansmanı ile iPhone 15 serisini tanıttı.
İşte iPhone 15 ailesi
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPHONE 15 ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6.1 inç, 2532x1170, 60Hz, OLED
İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)
Bellek: 6 GB RAM
Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)
Ön kamera: 12MP
Batarya: 3877 mAh
Yazılım: iOS 17
Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı
Boyut ve ağırlık: 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr
WONDERLUST'UN YILDIZI iPHONE 15
Apple'ın 17. nesil telefonu Wonderlust etkinliğinin yıldızı olarak sahneye çıktı. Yepyeni iPhone 15 'Dynamic Island' kesimi de dahil olmak üzere birçok beklenen özellikle geldi. Dynamic Island artık havayolu bilgileri de dahil olmak üzere bir dizi yeni özelliği bir arada sunuyor. 15 Serisi'nin, Plus modeli için 6.1 inç ve 6.7 inç Apple'ın Super Retina XDR ekranına sahip olduğu belirtildi.
Yeni iPhone 15, 48 megapiksellik ana kamera ve görüntüleri yüksek çözünürlüklü 24 megapiksel görüntüde birleştirmek için piksel gruplaması kullanıyor. Ahize, görüntüyü bozmadan daha sıkı çekimler yapabilmesi gereken 2x telefoto "optik kalite" ile geliştirilmiş yakınlaştırma özelliğine sahip.