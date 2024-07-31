iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 özellikleri, çıkış tarihi belli mi?

Yeni nesil iPhone 16 için geri heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yakın zamanda piyasaya çıkacak olan iPhone 16’ya ilişkin olarak tanıtım tarihi, özellikleri ve fiyatı araştırılmaya başlandı. Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Apple'ın iPhone yeni modelin Eylül ayının ortalarında satışa çıkması bekleniyor. İşte iPhone 16 hakkında merak edilenler...