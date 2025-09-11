iPhone 17 fiyatı ve özellikleri: Apple iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max Türkiye fiyatı belli mi, ön sipariş ne zaman?
Apple, İphone 17 serisini tanıttı. Teknoloji meraklılarını yakından ilgilendiren lansmanda iPhone 17 Pro ve Pro Max daha kalın ama daha güçlü batarya ve gelişmiş kameralarla geldiği görüldü. Apple, aynı tarihte AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 ve Watch Ultra 3'ü de iPhone ürünleriyel piyasaya sürecek. Peki Apple iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max Türkiye fiyatı belli mi, ön sipariş ne zaman?
iPhone 17 fiyatı ve özellikleri, 9 Eylül’de gerçekleşen lansman sonrası merak edildi. Yeni modelin kapasite artışı ve diğer iyileştirmeler sayesinde daha uzun batarya ömrüne sahip olacağı biliniyor. Apple, iPhone 17 serisinde depolamayı 128 GB’tan 256 GB’a çıkardı. iPhone 17 Pro’nun kamera sisteminde mesafe tanımayan inovasyonlar yer alıyor. Peki iPhone 17 fiyatı ve özellikleri neler? Apple iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max Türkiye fiyatı belli mi, ön sipariş ne zaman?
İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ
Şimdi 120 Hz’e kadar ProMotion teknolojisiyle daha parlak ekran. Sağlam Ceramic Shield 2 ön yüzey ile çizilmelere karşı 3 kat daha fazla dayanıklılık.
Yeni Center Stage ön kamera.
Kadraj almanın esnek yolları. Daha pratik
48 MP Dual Fusion kamera sistemi. İster yakından ister uzaktan olağanüstü fotoğraflar.
A19 çip ve tüm gün süren pil ömrü.
6.3 inç Super Retina XDR ekranda, her şeyin çok daha fazlasını görebiliyor ve yapabiliyorsunuz. Ayrıca 120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisi sayesinde kaydırma hareketleriniz daha akıcı, oyun deneyiminiz daha etkileyici hale geliyor.
Zoom ve döndürme seçeneklerine olanak veren yepyeni kare sensör, selfie ve video çekmenin daha esnek yollarını sunuyor. Üstelik grup fotoğraflarında herkesi otomatik olarak kadraja alıyor.
iPhone 17, optik kalitede 2 kat telefoto özellikli 48 MP Fusion Ana kameraya ve iPhone 16’daki Ultra Geniş kameradan 4 kat daha fazla çözünürlük sunan 48 MP Fusion Ultra Geniş kameraya sahip. Ve şimdi Ultra Geniş fotoğraflar, varsayılan olarak 24 MP. Yani yüksek kaliteli depolama ve paylaşma için ideal dosya boyutunda.
Böylece hep süper yüksek çözünürlüklü göz alıcı fotoğraf ve videolar çekebiliyorsunuz. Yakından çekim, uzaktan çekim, iç mekanda, dışarıda, parlak veya loş ışık koşullarında olması fark etmiyor.
Depolama yükseltmesi, kullanıcıların sık karşılaştığı “cihaz hafızası doldu” uyarılarını geciktirecek ve cihaz ömrü boyunca daha rahat bir deneyim sunacak.
iPhone Air: İnce tasarımın bedeli daha küçük pil. Performansı iPhone 16 Pro ile benzer olsa da bu yıl bataryalarda genel olarak büyük ilerlemeler kaydedildiği için Air, iPhone 17’nin gerisinde kalıyor.
iPHONE 17 TÜRKİYE FİYATLARI VE ÇIKIŞ TARİHİ
Ön siparişler, 12 Eylül 2025 tarihinde saat 15.00'te başlayacak ve 19 Eylül 2025 tarihinde raflardaki yerini alacak.
iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in Türkiye'deki fiyatları netleşti.
Apple’ın resmi sitesinde açıklanan iPhone 17 Serisi Türkiye Fiyatları (KDV Dahil) şu şekilde:
iPhone 17 başlangıç fiyatı: 77.999 TL
iPhone 17 Pro başlangıç fiyatı: 107.999 TL
iPhone 17 Pro Max (256GB) başlangıç fiyatı: 119.999 TL
iPhone 17 Air (128GB) başlangıç fiyatı: 97.999 TL