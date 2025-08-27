iPhone 17 ne zaman çıkacak? iPhone 17 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri neler?
Apple, iPhone 17 tanıtım tarihini duyurdu. Yeni modelllerin özelliklerini ve fiyatını merak edenler İphone 17, İphone 17 Air, İphone 17 Pro, İphone 17 Pro Max Türkiye fiyatlarını araştırıyor. Öncesinde ise Apple'a ilişkin pek çok sızıntı internette hızla yayılıyor. Teknoloji severlerin yakından takip ettiği iPhone 17'nin özellikleri, satışa çıkacağı tarih ve fiyatına dair merak edilenleri bir araya getirdik. İşte detaylar
Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple'ın yeni cihazı iPhone 17'nin sonbaharda piyasaya sunulması bekleniyor. Telefonunu değiştirmek isteyenler lansman tarihi öncesi yeni modellerin fiyatını sorguluyor. Apple, yeni lansman ile iPhone 17 modellerini tanıtacak. İşte iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max Türkiye telefonların özellikleri ve fiyatı...
İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, yeni iPhone 17 ailesini tanıtacağı etkinliğin 9 Eylül Salı günü gerçekleşeceğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi etkinlik, Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak.
İPHONE 17 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?
ABD’nin Çin’e yönelik gümrük vergilerinin Apple’a milyarlarca dolarlık ek maliyet getirmesi nedeniyle, iPhone 17 serisinde fiyat artışı ihtimali oldukça güçlü.
Apple’ın bu yıl fiyat artışına gideceği öngörülüyor. Analistlere göre tüm modellerde 50 dolarlık bir artış gündemde. iPhone 17 Pro’nun ABD’de 1050 dolardan satışa çıkacağı, ancak depolamanın 256 GB’a yükseltileceği belirtiliyor. En pahalı model olan iPhone 17 Pro Max’in fiyatının 1600 doları aşabileceği konuşuluyor.
iPhone 17 Air’in ise 899 dolar seviyesinden başlayabileceği tahmin ediliyor.
İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?
Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılar iPhone 17’nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor. İşte öne çıkan bazı beklentiler:
Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde
Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı
Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği
Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı
Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.