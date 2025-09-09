iPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve sürpriz iPhone 17 Air modellerini tanıttı. iPhone 17 Air, Plus modelinin yerini alan, yaklaşık 5.5 mm kalınlığıyla ultra ince bir tasarım harikası. Bu, iPhone’un son on yıldaki en radikal tasarım güncellemesi! Apple’ın “Liquid Glass” tasarım diline sahip iOS 26 ile güçlendirilen seri, özellikle kamera, ekran ve yapay zeka (Apple Intelligence) entegrasyonuyla dikkat çekiyor.

iPhone 17, önceki nesillere göre önemli güncellemelerle geliyor. 6.1 inçlik ekran, artık 6.3 inç OLED panele yükseltilmiş ve 120Hz ProMotion teknolojisiyle donatıldı. Bu da Apple’ın standart modellerde ilk kez 120Hz yenileme hızını sunması anlamına geliyor. Daha akıcı kaydırma ve animasyonlar sunan bu özellik, oyun ve video deneyimini üst seviyeye taşıyor. A19 çipi (3nm sürecinde üretilmiş) ile güçlendirilen cihaz, %15 daha hızlı performans ve %20 daha iyi enerji verimliliği sağlıyor.

iPHONE 17 RENK SEÇENEKLERİ NEDİR?

Kamera tarafında, 24MP ön kamera selfie kalitesini artırırken, arka tarafta 48MP ana sensör ve 12MP ultra geniş lens bulunuyor. Yeni renk seçenekleri arasında yeşil ve mor öne çıkıyor; diğer renkler ise siyah, beyaz, çelik grisi ve açık mavi.