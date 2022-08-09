Apple iPhone kullanıcılarının çok istediği özelliği geri getirdi. Beta kullanıcılarına yeni getirilen iOS Beta 5. sürümü ile uzun süre önce kaldırılan özelliğin tekrar getirildiği duyuruldu. Eylül ayında yapılacak lansman ile iPhone 14 serisi ve halka açık versiyonunun birçok kişi tarafından kullanıldığı iOS16 sürümü tanıtılacak. Peki, Apple hangi özelliği geri getirdi? İşte iOS 16 Beta 5 ile gelen yenilikler...